Enrique Abadie presenta su primer EP “Convergencias”

Junto a su quinteto —conformado por Agustín Martínez (batería), Edson Vázquez (percusión/beatboxing), Matías Ríos (bajo eléctrico) y Rolfi Gómez (teclados)—, Abadie crea una amalgama sonora que navega por el blues, rock, jazz, hip hop, funk e incluso la guarania. El resultado son cuatro composiciones originales, cada una con su propio carácter y estética.

Lea más: Crear canciones también se aprende: el taller que busca despertar nuevos compositores en Paraguay

El título “Convergencias” responde a la convivencia de las distintas vertientes musicales que integran el universo sonoro de Enrique Abadie.

El que abre el tracklist

El tema que abre el EP, “Blues for Money”, derrocha la energía propia del blues rock y del Texas blues, caracterizado por su fuerza y por entrelazar subgéneros que nacen del blues tradicional de 12 compases y del rock.

Lea más: Enrique Abadíe anticipará lanzamiento musical con una charla sobre su proceso creativo

Se presenta como la introducción ideal al proyecto gracias a su riff agresivo, su marcado groove y las improvisaciones espontáneas de Enrique y Rolfi, cargadas de personalidad.

Una guarania jazzistica

“Afluentes de mi interior” es la segunda obra del material y cuenta con la colaboración de Edu “Kambuchi” Martínez. Esta versión propone una guarania con un arreglo original pensado para el formato quinteto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Enrique Abadie lanza “Afluentes de mi Interior”, su nuevo single que fusiona guarania y jazz

El track alcanza su máximo potencial a través de una ejecución con fuerte influencia del jazz paraguayo. Su atmósfera evoca tranquilidad, invita a la reflexión y busca acompañar sutilmente al oyente en su día a día.

Blues para bailar

El groove, la fusión entre el funk y el hip hop, y las influencias de referentes como George Benson, Norman Brown y el smooth jazz constituyen los cimientos de “Just for Fun”.

Lea más: Mangoré será recordado con la proyección de un documental en Asunción

Los riffs de bajo, el ritmo funk en la batería y los solos que proyectan el vocabulario musical de cada integrante definen esta propuesta. Es un tema bailable y divertido, pensado para mover el cuerpo y servir de banda sonora en encuentros con amigos, asados o cualquier momento compartido con seres queridos.

El gran cierre

“Híbrido”, pieza lanzada en 2023 en formato trío como el primer sencillo de Enrique Abadie, es la encargada de cerrar el EP. Esta nueva versión muestra diferencias significativas respecto a la original gracias a la extensión del formato.

Lea más: CRANEAmúsica 2025: tres días de formación, networking y música en Asunción

Las texturas añadidas por los teclados de Rolfi Gómez, la riqueza rítmica de la percusión de Edson Vázquez perfectamente acoplada a la batería de Agustín Martínez, y la musicalidad de Matías Ríos en su solo improvisado se convierten en un punto de encuentro entre el rock y el jazz.

Esta composición presagió desde los inicios de Abadie que la exploración estilística y la improvisación serían el sello de su proyecto artístico.

Estreno en distintos frentes

Las canciones del EP se irán estrenando paulatinamente en todas las plataformas digitales cada viernes de agosto a las 00:00. El primer lanzamiento fue “Blues for Money” este viernes 7 (día de su cumpleaños), y el ciclo concluirá el 28 de agosto con la nueva versión de “Híbrido”.

Lea más: “Fito Páez: el mundo cabe en una canción”: Netflix anticipa documental sobre el artista argentino

De forma simultánea, las live sessions de cada grabación estarán disponibles en el canal de YouTube de Enrique Abadie.

“Convergencias” fue grabado en El Frasquito Records, mezclado y masterizado por Diego Serafini en Supernova Estudios, y el material audiovisual estuvo a cargo de El Frasquito Films.