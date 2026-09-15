Jennifer Batten celebra en Asunción el legado de Michael Jackson con “This is Lenny’s Jay Michael”

Jennifer Batten llegó nuevamente a Paraguay para ser parte de “This is Lenny’s Jay Michael”, el espectáculo del artista brasileño Lenny Jay en homenaje al Rey del Pop. “Para mí es simplemente divertido. Yo ya era fan de la música de Michael Jackson antes de unirme a su banda”, señaló la reconocida guitarrista estadounidense.

Recordó que la propuesta de Lenny Jay de sumarse a su espectáculo llegó a través de un correo electrónico por parte de un agente del artista brasileño. “Siempre miro vídeos antes de responder, y eso tenía una pinta increíble. Es un gran cantante. Dedica mucho tiempo a cuidar los detalles, asegurándose de que todos los movimientos y la pronunciación de las palabras sean correctos”, comentó.

Batten, quien acompañó a Michael Jackson en las giras Bad, Dangerous e HIStory, además del Super Bowl de 1993; aseguró que con este show de Lenny Jay pudo volver a ver a tanta gente disfrutando de la música del Rey del Pop y también a nuevas generaciones acercarse a estas canciones.

“Es ver a familias de tres generaciones sentadas juntas. Grandes sonrisas; a veces la gente llora porque se emociona mucho. Es muy divertido formar parte de esto y lo paso muy bien con todos los integrantes de la gira. Los bailarines jóvenes y todos los artistas son fantásticos”, aseguró.

La artista afirmó que, a partir de su experiencia con Jackson, pudo aportar algunos detalles a este espectáculo. “Pero no hizo falta hacerlo mucho, porque ellos ya habían hecho el trabajo previo antes de que yo me uniera”, resaltó.

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Jennifer Batten y su incorporación a la banda de Michael Jackson

Jennifer Batten se sumó a la banda de Michael Jackson luego de superar una audición de la que participaron más de 100 guitarristas. La artista recordó dicho proceso recordando que cada uno tuvo su propio turno, así que no tuvieron que presentarse ante los demás contendientes.

“Yo sabía que tenía la capacidad necesaria para hacerlo. Había tocado en bandas de covers, y tocar con Michael es, en esencia, tocar en una banda de covers donde todos los éxitos son del mismo artista. Así que se espera que puedas replicar la música, los sonidos y mantener el ritmo”, indicó.

Agregó que si bien se sentía bastante segura, no le comentó a nadie de su incorporación a la banda de Jackson “hasta que ya llevaba semanas y semanas ensayando, por si acaso cambiaban de opinión”. También detalló que la audición “fue un poco rara” porque no había otros músicos, solo una cámara de vídeo.

“Empecé con un ritmo funky y terminé con ‘Beat It’. Pero hice algo de improvisación espontánea en medio de todo eso. Y 20 años después vi el video, que incluía las notas de Michael; había puesto tres estrellas junto a mi nombre. Así que genial, algo salió bien”, recordó Batten.

La guitarrista comentó además que habían ensayado durante un mes antes de poder conocer a Michael Jackson en persona. “Él veía videos nuestros tocando. Pero el día que apareció... nos habían dicho que, si le gustaba lo que escuchaba, se ponía a bailar. Y eso fue exactamente lo que hizo inmediatamente: comenzó a bailar. Fue genial. Los que no lo conocíamos fuimos pasando uno a uno para saludarlo. Y debo decir que era encantador”, añadió.

“Era como una pequeña ciudad”: la experiencia de las giras en el equipo de Michael Jackson

Jennifer Batten recuerda las giras que hizo con el multitudinario equipo de Michael Jackson como algo impresionante. “El equipo estaba formado por unas 100 personas, entre cocineros, personal de escenario, técnicos, peluquería, maquillaje y vestuario”, recordó.

Agregó que ocupaban tres hoteles distintos. “Era como una pequeña ciudad desplazándose de un sitio a otro. Fue fantástico formar parte de ese equipo; todos nos llevábamos bien y seguimos en contacto después de todos estos años”, acotó.

La guitarrista afirmó que vio la biopic “Michael”, que se estrenó este año, acerca de la vida del Rey del Pop. “La vi una vez en Italia y otra en China. La vi dos veces, pero no volveré a verla porque la escena en la que su padre le pega es demasiado fuerte para mí”, comentó.

La artista aseguró que más allá de la película, en estos espectáculos con Lenny Jay puede ver cómo la música de Jackson está impactando a nuevas generaciones.

“Lo veo en estos espectáculos. Veo a tres generaciones sentadas juntas entre el público y, simplemente, ver cómo a los niños tan pequeños les encanta. Conectan con la música, se mueven al ritmo en sus asientos y muchas veces vienen con los disfraces de Michael”, detalló. Agregó que algunos aparecen con el atuendo blanco de ‘Smooth Criminal’, la chaqueta roja de ‘Beat It’ o los guantes blancos con brillos.

“Es muy divertido ver el gran impacto que su música ha tenido a lo largo de las décadas y cómo sigue creciendo”, remarcó.

Por otra parte, la guitarrista afirmó que su canción favorita de Michael Jackson para tocar en vivo es ‘Human Nature’. “Me gustan las partes de guitarra. Es una canción realmente hermosa. Y la forma en que él la cantaba. Y cómo estaba rodeado de luces láser mientras la interpretaba. Te transportaba a otro mundo, un mundo mágico”, indicó.

Finalmente, Batten invitó al público a disfrutar de este show y aseguró que buscará renovar su vínculo con nuestro país tras haber venido con Washburn Guitars en el año 2018.

“This is Lenny’s Jay Michael”: lugar, horarios del show, entradas y más

El espectáculo “This is Lenny’s Jay Michael” se presentará en el Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos). Los accesos se habilitarán a las 19:30 y el inicio del show está previsto para las 20:30.

Las entradas están en venta en Ticketea. Los precios y sectores son:

Preferencias: G. 300.000

VIP Plata: G. 350.000

VIP Oro: G. 450.000

VIP Platino: G. 550.000

Primera Fila: G. 800.000

También está disponible un Meet & Greet con Lenny Jay y Jennifer Batten a G. 250.000. Los cupos son limitados y se pueden reservar al (0991) 543-085. Esto no incluye entrada al espectáculo producido por Top Shows y Sira Música.