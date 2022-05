Honestidad es el principal recurso contra el crimen organizado, afirman

Brian Skaret fue uno de los disertantes sobre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, ayer en Ciudad del Este El mismo centró su ponencia sobre la importancia del trabajo que realizan los agentes de la fuerza del orden en la lucha contra el crimen organizado.

Para ejemplificar recordó cómo era la ciudad de Chicago en 1930, que en ese entonces estaba a merced de una mafia tan fuerte que era dueña de casi toda de una gran ciudad. Aseguró que el poder de los criminales creció en base a la corrupción.

“Qué es la cosa que permite que esta mafia controle y reine en la vida de todos: la corrupción. La historia nos muestra que la corrupción es el obstáculo clave para lograr una gobernabilidad democrática y saludable “, afirmó. Igualmente resaltó que el comercio ilegal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero fue históricamente la formaron parte de las operaciones de miembros del crimen organizado transnacional.

Según el experto, la labor de los agentes del orden debe ser heroica en el combate contra el crimen organizado. Afirmó que también se puede recurrir a ayudas internacionales, dotación de tecnología a la policía fronteriza, capacitaciones a los investigadores, ayudar a los fiscales en la lucha frontal pero que nada de eso serviría si no contamos con funcionarios honestos.

“Lo que trajo justicia a las calles de Chicago no fueron recursos, ni asistencia, ni entrenamiento ni capacitaciones, ni equipos de vigilancia, obviamente lo ayudarían. No fueron esas cosas las que condenaron al señor Al Capone, más bien fueron un grupo de héroes que decidieron no tomar la coima, no aceptar los favores”, expresó.

Por otra parte resaltó que en este país es fácil encontrar héroes en su historia y que más que nunca los ciudadanos de todas partes del mundo están llamando a gritos a los héroes de la justicia.

“Funcionarios como ustedes y como yo, no hagamos lo conveniente sino lo correcto porque ese es nuestro trabajo. Hay casos emblemáticos aquí en Paraguay en los cuales cadenas de investigadores sólidos, fiscales sin miedo y jueces se han alineados para perseguir casos grandes. Me parece que es una nueva línea de patriotas en el Paraguay”, finalizó.

Plantados

La disertación de Brian Skaret fue durante el foro internacional sobre cooperación entre Paraguay, Argentina, Brasil y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero y criptomonedas. La organización estuvo a cargo Asociación State Alumni Paraguay (SAP) y el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry.

El evento se desarrolló en el Rectorado de la UNE, de Ciudad del Este, luego de que la Corte Suprema de Justicia se haya retirado abruptamente del evento, impidiendo que se realice en el Poder Judicial.