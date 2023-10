Operativo Heiwa: una camionada de objetos robados de los colonos

En el marco del operativo Heiwa se allanaron varias viviendas entre los distritos de Tavapy y Minga Guazú. Como resultado detuvieron a cinco sospechosos e incautaron gran cantidad de evidencias, consistente en objetos robados.

Los privados de su libertad fueron: Ramón Ríos, César Resquín, Alcides Resquín, Adelfa Fleitas y Lidia Ríos. Todos serían miembros de una banda criminal, y según los investigadores, Julio Resquín es quien permanece prófugo.

Según los investigadores, esta banda es la principal responsable de los 27 asaltos cometidos en los últimos 14 meses, en la zona sur del décimo departamento. Los atracos afectaron mayormente a los colonos de origen japonés radicados en el distrito de Yguazú.

La cantidad de objetos recuperados es tanta que la comitiva utilizó un camión para el traslado hasta la sede de la Asociación Japonesa. Encontraron aparatos celulares, televisores, cámara fotográfica, mira telescópica, aparato de GPS, herramientas varias, electrodomésticos, armas de fuego, equipos de gimnasia, implementos agrícolas y hasta un perro de la raza rottweiler que se había robado durante uno de los asaltos.

La fiscala Zunilda Ocampos resaltó la gran cantidad de objetos hallados en poder de los sospechosos. “Muchos de estos objetos ya fueron reconocidos por las víctimas. Estas personas llevaban de todo, como cubiertos, ropas, juguetes, cremas, además de los objetos de mayor valor como los electrodomésticos, herramientas”, expresó.

Detalles del operativo Heiwa

El operativo Heiwa estuvo a cargo del Departamento Antisecuestro (DAS) de la Policía Nacional, para lo cual se comisionaron analistas investigadores y recolectores de investigación.

El comisario Nimio Cardozo, jefe de DAS, explicó que se analizaron muchísimas líneas telefónicas, de las cuales 20 se pudieron georreferenciar para llegar a los sospechosos. Igualmente, analizaron varias horas de circuitos cerrados.

Como resultado de las investigaciones ubican como líder de la banda criminal a Julio César Resquín y su hermano Ricardo Resquín sería el segundo al mando, ambos prófugos. Este último tiene antecedentes por coacción sexual y sería él cometía las coacciones contra las víctimas.

Hasta ahora, Julio Resquín no era considerado un “elemento de no alto valor” para la Policía. Según los datos investigativos, se inició robando agroquímicos y se dedicaba a la reducción, aunque no se descarta su vínculo con el narcotráfico.

Habrá otras fases de Heiwa

Las investigaciones del operativo Heiwa comenzaron hace un mes y guarda relación con uno de los 27 robos, cuya primera fase consistió en la identificación de estructura y las operaciones de la banda criminal. De ahora en más, esos mismos datos serán cotejados con las investigaciones de las otras causas.

El comisario Cardozo adelantó que se seguirán investigando a los integrantes del grupo criminal en las siguientes fases. “La operación está en su primera fase, tenemos algunos bienes que comprar luego de lucrar con estos asaltos. Vamos a tener operación Heiwa en varias fases más, esto recién empieza”, expresó.

Piden depuración de comisarías

El distrito de Yguazú tiene una comisión de seguridad que funciona hace 28 años, desde donde generan recursos para suplir las precariedades de la Policía Nacional. Paola Horita, integrante de dicha comisión, afirmó que anualmente destinan unos 300 millones de guaraníes para el apoyo de seguridad y pese a ello no tienen respuestas.

En nombre de la comisión pidió que se depuren las comisarías jurisdiccionales y las sedes regionales del Departamento de Investigaciones. Destacó que entre las víctimas había gran cantidad de niños que habían sido tomados de rehenes, junto a sus padres.

“Porque sucede tanta impunidad, las casas allanadas están a cuadras de la ruta y a pocos metros de la comisaría. Permitieron que se repitan 27 asaltos sin un solo capturado, la cifra habla por sí sola”, expresó.