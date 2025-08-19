Miguel Prieto tras su destitución: “No es el fin, es el inicio de algo mucho más grande”

Miguel Prieto aseguró que, pese a las tensiones políticas, su sector nunca recurrió a la violencia ni al desorden y que salió bien parado del proceso de intervención.

“Quiero agradecer todo el apoyo de la ciudadanía. Aunque algunos sectores de la oposición digan lo contrario, en ningún momento nos resistimos, no tomamos las calles ni generamos desorden. Creo que, a pesar de todo, salimos bien parados de este proceso de intervención”, expresó.

El exintendente remarcó que sale de la administración municipal con la frente en alto y con la convicción de volver a competir en elecciones.

“Siempre fue mi sueño, además de llegar a espacios de poder, salir por la puerta grande. Espero que lo antes posible la Justicia Electoral convoque a elecciones dentro de los próximos 90 días para que podamos competir democráticamente, como en 2019, y que sea el esteño quien decida quién será su próximo intendente”, señaló.

Insistió en que no es el fin de mi carrera política, sino la conclusión de una etapa como intendente municipal, y el inicio de “algo mucho más grande”, ya que, cuando “una puerta se cierra, otras se abren”.

Durante la conferencia de prensa, manifestó que su mayor capital es la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, que según dijo, lo impulsa a proyectarse hacia nuevos proyectos. “No me voy triste, me voy feliz, orgulloso y contento, porque puedo salir a las calles y recibir el abrazo de la gente. Eso me da la seguridad de que seguimos fuertes y listos para lo que viene”, expresó.

Elección del intendente interino

Respecto a su sucesión en la Junta Municipal, informó que todavía no hay un nombre definido.

“Pedí una reunión con los concejales para analizar el tema. Hay varios nombres en debate, pero no quiero pecar de imprudente adelantándome. Todos tienen derecho y capacidad. Seguramente mañana la Junta estará eligiendo a un intendente interino a la espera de las elecciones”, adelantó.