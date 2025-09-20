Feminicidio en Presidente Franco: casi una década de maltratos a Carolina, relatan sus hermanas

“Mi hermana fue bondad en persona, nunca dudaba en extender una mano. Ayudó y cuidó a Daisy -hija del autor del crimen-como si fuera su propia hija. Pedimos justicia por el macabro asesinato de mi hermana y de su hija”, expresó en una publicación en sus redes desde Estados Unidos Laura Coronel Fernández, hermana de la víctima.

Laura recordó que años atrás presentó una denuncia en la Subcomisaría 12ª del barrio San Miguel de Presidente Franco, luego de que Carolina y otra de sus hermanas fueran encerradas en una habitación y atacadas con gas pimienta por López. Según denunció, en esa ocasión los agentes solo rescataron a la hermana, alegando que necesitaban una orden de allanamiento para ingresar.

Durante los últimos nueve años, Carolina habría soportado amenazas de muerte y agresiones constantes. Preocupada por el ciclo de violencia, una de sus hermanas, radicada en España, le ofreció ayuda para salir del país, pero Carolina se negó porque decía “que no podía”.

Los familiares aseguran que las denuncias que hicieron anta la Policía Nacional no fueron remitidas al Ministerio Público por los camaradas de López. “Él no tenía miedo, pagaba, decía que a él nunca se le iba a tocar”, señaló Lisandra Coronel, otra de las hermanas de Carolina.

Lisandra pidió la pena máxima para López y que sea dado de baja de las filas policiales. Además, adelantó que esta semana el abogado de la familia, Alder Cuellar, presentará una querella adhesiva para participar activamente con el Ministerio Público en el proceso penal.

Testimonios de la madre de la adolescente

Jessica Medina, madre de la adolescente asesinada, también relató episodios de violencia durante la relación que mantuvo con el suboficial durante cuatro años. “Me pegaba y en una ocasión introdujo su arma reglamentaria en mi boca. En los últimos meses me alejó de mi hija hasta que perdí contacto con ella”, contó.

Informe forense

El médico forense Pablo Lemir reveló que Carolina Coronel Fernández recibió 15 disparos y su hijastra adolescente, cinco. La investigación confirma cómo ocurrió crimen.

La causa de muerte de Coronel fue un traumatismo craneoencefálico con lesión de tronco encefálico, producto de un disparo en la cabeza. Por otro lado, la adolescente falleció por hemorragia masiva y shock hipovolémico tras un impacto en el tórax.