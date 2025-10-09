Ganó G. 21 millones en sorteo y al día siguiente fue asaltada en su casa

La víctima fue identificada como Fermina Elizabeth Bianconi (24), quien denunció que se encontraba descansando en su pieza alquilada cuando los delincuentes llegaron al lugar e ingresaron a la fuerza.

Según el informe policial, los asaltantes llegaron en una motocicleta y, a punta de arma de fuego, le exigieron la entrega de su iPhone 16 Pro Max y la suma de G. 21 millones.

Una vez consumado el robo, los delincuentes se dieron a la fuga.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 13ª, donde la joven manifestó que el martes ganó G. 21 millones en un “sorteo de ronda” que realiza mensualmente con otros vendedores de casillas del centro de Ciudad del Este.

Los delincuentes sabían con exactitud cuánto dinero tenía la víctima en su casa y exigieron en todo momento esa suma.