Detienen a camionero paraguayo con 3,5 toneladas de marihuana

Según datos, agentes de la Policía Federal, la Receita Federal y la Policía Militar de Paraná realizaban un operativo de control sobre la ruta PR-170, en Precatu, al norte del estado de Paraná.

Durante la inspección de un camión con chapas paraguayas, los agentes detectaron irregularidades en el piso de semirremolque. Al realizar una revisión más exhaustiva, descubrieron un doble fondo donde se encontraba oculta gran cantidad de paquetes de la droga.

El camionero paraguayo de 31 años fue detenido en flagrancia y trasladado con el camión y la carga ilícita a la Delegación de la Policía Federal en Londrina.

En un comunicado, la Policía Federal destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones para frenar el avance de las redes criminales que operan en la zona de frontera y en las rutas de distribución de estupefacientes dentro en el estado de Paraná.