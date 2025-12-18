Codefran advierte que la habilitación anticipada del puente sería ilegal

Desde Codefran recordaron que la ley de financiamiento del paquete de obras complementarias de la zona rural prohíbe el paso de camiones por el ejido céntrico de Presidente Franco, considerando que la ciudad no cuenta con avenidas de cuatro carriles para el tránsito diario de un promedio de 400 camiones de gran porte.

Lea más: Primeros cruces por el Puente de la Integración serán nocturnos y sin carga

El presidente del Codefran, Iván Leguizamón, cuestionó duramente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Comuna franqueña por la falta de planificación. No previeron vías alternativas, señalización, semáforos ni iluminación.

“El MOPC sabía que el puente iba a estar listo en setiembre de 2022. Sin embargo, recién en julio de 2020 solicitó al Congreso el préstamo para las obras complementarias, que se aprobó en diciembre de ese año”, explicó. Los contratos con las empresas adjudicadas se firmaron en agosto de 2021 y las obras comenzaron recién en 2022, meses antes de la conclusión de las obras de la nueva conexión internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto al puente sobre el río Monday, infraestructura clave para la habilitación del corredor rural, Leguizamón explicó que los trabajos se iniciaron en mayo de 2024 y que la obra será entregada recién en diciembre de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Leguizamón recordó que, en una mega reunión realizada el 21 de enero de este año en Foz de Yguazú, representantes del MOPC reconocieron que el puente sobre el río Monday no estará listo este año y que la habilitación para camiones requeriría una modificación legal en el Congreso.

Lea también: Lula estará en inauguración del Puente de la Integración

Ante la presión por habilitar el paso, los urbanistas que asesoran al Codefran recomendaron, como medida menos dañina, permitir el tránsito de camiones únicamente en horarios de madrugada, aunque también afectaría a los vecinos.