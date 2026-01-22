Video: asaltan farmacia en Minga Guazú y se llevan 50 cajas de fármacos para adelgazar

El atraco ocurrió este mediodía en la Farmacia Santa Rita, ubicada en el Km 16 lado Acaray, a unos 200 metros de la Ruta PY02, en este distrito de Alto Paraná. Según el informe de la Comisaría 8ª, los asaltantes irrumpieron en el local, redujeron a dos empleadas y concretaron el robo en cuestión de minutos.

Lea más: Video: fármacos para adelgazar, el nuevo blanco de robos en Ciudad del Este

Los delincuentes se alzaron con la recaudación del día, cuyo monto aún no fue confirmado, además de 33 cajas de tirzepatida de la marca TG y 17 cajas del medicamento Lipoless, ambos fármacos utilizados para el tratamiento de la obesidad.

Resultaron víctimas Celeste Luján Vera Garcete (21 años) y Brissa Magalí Benítez Duarte (25).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según datos, los delincuentes tenían kepis y tapabocas; uno de ellos anunció el asalto a punta de arma de fuego. Tras el atraco, huyeron a bordo de una motocicleta tipo enduro de color blanco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La denuncia fue radicada en la Comisaría 8ª y también se convocó a los del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles y a Criminalística, para el trabajo de campo.

Lea también: Retatrutida y tirzepatida: Brasil prohíbe inyectables para adelgazar introducidos desde Paraguay

El atraco quedó registrado íntegramente por el circuito cerrado del local, cuyas imágenes fueron entregadas a los intervinientes.