Un total de 15 buses pasaron por el Puente de la Integración, al habilitarse la segunda fase del paso fronterizo

La modalidad habilitada en esta segunda fase del Puente de la Integración contempla el paso de buses turísticos en circuito cerrado. Esto implica que los pasajeros no necesitan realizar trámites migratorios individuales, ya que el responsable del viaje efectúa un solo trámite mediante una lista cerrada de pasajeros.

Entre la noche de ayer y la mañana de hoy se registró la entrada al país de 10 buses de turismo provenientes de Brasil y la salida de 4 ómnibus desde Paraguay. Asimismo, se contabilizó el ingreso de 112 camiones en lastre y la salida de 148, dentro del régimen habilitado para vehículos de gran porte sin carga, vigente desde el 20 de diciembre pasado.

La implementación de estas modalidades forma parte del proceso progresivo de puesta en funcionamiento del Puente de la Integración. En ese marco, anoche se llevó a cabo una reunión técnica en el lado brasileño, con la participación del director general de Movimiento Migratorio, Favio Espinoza, y autoridades locales del puesto de control, para el seguimiento operativo de esta nueva etapa.

Durante los controles realizados, se procedió además a tres impedimentos de salida del país por carecer de la documentación requerida, conforme a la normativa migratoria vigente.

Desde la habilitación del paso por el Puente de la Integración el pasado 20 de diciembre hasta la fecha, ya se registraron alrededor de 10.000 movimientos migratorios, cifra que irá en aumento con la implementación del esquema de apertura gradual establecido, conforme a los criterios operativos acordados entre Paraguay y Brasil.