Detienen a guardiacárcel al intentar introducir cocaína a la cárcel de Ciudad del Este

El aprehendido fue identificado como José Carlos Aguayo Noguera (31), agente penitenciario, domiciliado en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental.

En su poder fue hallado un paquete envuelto con polietileno que contenía 39,35 gramos de cocaína de alta pureza, según informó el comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª.

Según datos, el funcionario se presentó esta mañana, a las 6:30 para tomar su guardia. Durante el control rutinario de ingreso, el agente de revisión Julián Benítez realizó un cateo, encontrando el paquete sospechoso en el bolsillo del pantalón del ahora aprehendido.

Posteriormente, las autoridades de la cárcel comunicaron el hecho a los agentes policiales para el procedimiento de rigor, a cargo del agente fiscal antidrogas, Manuel Rojas Rodríguez.

El fiscal interviniente dispuso además la incautación del celular del aprehendido para ser sometido a peritaje, con el objetivo de identificar a otros involucrados en el hecho.