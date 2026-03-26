ABC en el Este
26 de marzo de 2026 - 17:26

“Agarramos a 700 y salen más de 600”, dice el jefe policial saliente de Alto Paraná

El comisario Carlos Acosta, exdirector de Policía de Alto Paraná; César Torres, gobernador; y comisario Humberto Galeano, jefe de prevención del décimo departamento, durante la reunión realizada en la mañana de este jueves.
El comisario Carlos Acosta, exdirector de Policía de Alto Paraná; César Torres, gobernador; y comisario Humberto Galeano, jefe de prevención del décimo departamento, durante la reunión realizada en la mañana de este jueves.Corresponsal CDE

Las cifras estadísticas de la Policía muestran una permanente rotación de presos. En Alto Paraná, desde octubre del año pasado hasta la fecha, se detuvo a 703 personas y, en contrapartida, 622 lograron su libertad en el mismo periodo. El dato fue revelado en la mañana de este jueves, durante una reunión entre empresarios farmacéuticos, el gobernador César Torres y el director de Policía, comisario Carlos Acosta, sobre la ola policial de robos de medicamentos. Este último fue reemplazado en el cargo horas después del encuentro

Por Tereza Fretes Alonso

La ola de robos de medicamentos adelgazantes en el Este del país desencadenó la reacción de los farmacéuticos, quienes pidieron mayor presencia policial en la zona. Durante la reunión para abordar la problemática, el comisario Carlos Acosta reveló que, así como todos los días detienen a presuntos criminales, también todos los días recuperan su libertad.

Esta rotación de presos estaría permitiendo que muchos asaltantes se reagrupen constantemente para perpetrar estos ilícitos. “ Remitimos a distintos penales 706 personas y recuperaron su libertad 622. Estamos prácticamente equiparando lo que es la gente que ingresa y nuevamente la gente que sale”, dijo.

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Consultado si esto sería una falla del sistema judicial que permite que muchos asaltantes vuelvan a recuperar su libertad, dijo que no puede afirmarlo, pero que dificulta la labor policial.

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El lunes 23 de marzo, un grupo armado mató a un guardia de seguridad y se robó un importante lote de medicamentos adelgazantes de un depósito en Ciudad del Este.
El lunes 23 de marzo, un grupo armado mató a un guardia de seguridad y se robó un importante lote de medicamentos adelgazantes de un depósito en Ciudad del Este.

“No digo que sean las mismas personas, pero muchos que fueron remitidos a penales por robo o hurto obtienen prisión domiciliaria y eso dificulta el trabajo policial, porque nosotros no podemos estar vigilando la casa de cada ciudadano. La mayoría son reincidentes y cuentan con tres a cinco antecedentes por hurto y robos”, detalló.

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El comisario Acosta anunció que mañana recibirán apoyo de un importante grupo policial, además de vehículos, para reforzar las zonas sensibles en materia de robos y hurtos. Serían unos cien uniformados que estarán en la zona por tiempo indefinido.

Cambio del director policial

Luego de la reunión sobre inseguridad realizada en la mañana de este jueves, el comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, dispuso el reemplazo del director de Policía en Alto Paraná, comisario Carlos Acosta, quien ahora cumplirá funciones en la Dirección de Policía del departamento Central. En su reemplazo asumirá el comisario José Félix Vega.

En la misma resolución del comandante de la Policía Nacional se dispuso cambios de jefes en otros departamentos.