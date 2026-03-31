AEDE prepara movilización en Ciudad del Este para exigir atención digna en IPS

La medida fue resuelta en una reunión de presidente de asociaciones en la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), según explicó el presidente de la AEDE, Higinio Garcete. El gremio docente busca replicar la protestas simultáneas frente a hospitales regionales del IPS.

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Garcete mencionó que la situación para los asegurados es “insostenible” debido a la falta de insumos básicos, medicamentos y servicios médicos. “A diario recibimos quejas de nuestros socios. Falta de todo: medicamentos, estudios, y muchos asegurados deben viajar hasta Asunción para acceder a ciertos servicios”, lamentó.

El dirigente atribuyó las falencias a una mala administración gestión y a la injerencia política. Para el dirigente, esto deriva en adjudicaciones innecesarias y altos gastos en asesorías, lo que impacta en la disponibilidad de recursos.

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Asimismo, adelantó que durante la movilización exigirán la renuncia del presidente del IPS, Jorge Brítez, además de los miembros de su consejo administrativo.

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Otro de los puntos es el rechazo a la eventual fusión del IPS de Ciudad del Este con el Ministerio de Salud Pública, medida que, según Garcete, no dio buenos resultados en otros departamentos.

Comunicado oficial

A través de un comunicado, la comisión directiva de la AEDE expresó su preocupación por “la deficiente administración, la falta de respuestas oportunas y el deterioro en la calidad de los servicios”.

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El gremio sostiene que la convocatoria responde a los constantes reclamos de los asegurados, quienes enfrentan diariamente largas esperas, mala atención y escasez de medicamentos.

Entre los pedidos figuran: