Tercera fase del Puente de la Integración se hace esperar por falta de acuerdo

La implementación de la tercera fase del Puente de la Integración sigue postergada debido a la falta de consenso sobre la liberación del paso para vehículos livianos. Actualmente, la pasarela se utiliza únicamente en horarios nocturnos: de 22:00 a 05:00 para camiones vacíos y de 19:00 a 07:00 para ómnibus de turismo de larga distancia.

La Comisión mixta, integrada por representantes de ambos países, tenía previsto reunirse en marzo, pero el encuentro no se llevó a cabo. Tanto en el lado paraguayo como en el brasileño existen posturas encontradas respecto a la nueva etapa de habilitación.

En Paraguay, los pobladores locales solicitan la habilitación del paso para vehículos livianos, al menos durante fines de semana y feriados. Sin embargo, esta propuesta no cuenta con el respaldo de los camioneros del vecino país, quienes temen que el tránsito se vuelva más lento.

Además, las autoridades brasileñas insisten en implementar controles migratorios estrictos, con registro de entrada y salida del país, para evitar el descontrol que actualmente se observa en el Puente de la Amistad.

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Desde la construcción del segundo puente con Brasil, un sector de las autoridades brasileñas sostiene que la nueva conexión debe destinarse exclusivamente a la circulación de camiones pesados y buses de larga distancia. Argumentan que el Puente de la Amistad ya no puede soportar el peso de vehículos de gran porte y que requiere trabajos de mantenimiento más profundos.

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Puente de la Integración: camioneros amenazan con movilización si se habilita el tránsito a vehículos particulares

Otro argumento del lado brasileño es que los turistas que llegan para realizar compras deben, inevitablemente, dirigirse a Ciudad del Este, por lo que el cruce por el Puente de la Integración resultaría contradictorio.

Hasta el momento, no se fijó una nueva fecha para la reunión, y los representantes paraguayos aún no fueron notificados al respecto.