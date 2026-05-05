Detienen a sospechoso e incautan varias evidencias por robo agravado a farmacia

Los allanamientos fueron ejecutados por el fiscal Osvaldo Zaracho y agentes de Investigaciones de la Policía en el barrio María Auxiliadora de esta capital departamental. Como resultado, lograron decomisar varias evidencias y detener a un sospechoso de perpetrar el robo.

En una de las viviendas allanadas fue detenido uno de los presuntos autores del robo, identificado como Alexander Daniel Arce Ayala (22). De la casa también se incautaron diez aparatos celulares de diversas marcas, un pasamontañas de color negro, una balanza de precisión, un toco de supuesta marihuana y varios productos farmacéuticos de diferentes marcas. Además, requisaron dinero en efectivo de baja denominación, por un valor de G. 260.000, entre otros elementos.

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La comitiva allanó otras tres viviendas, pero no encontró evidencias que guarden relación con el robo ni elementos vinculados al caso.

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Los procedimientos fueron ejecutados en prosecución de un robo ocurrido el pasado 26 de abril en el interior de la farmacia Punto Farma, ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este.

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En la ocasión, habían robado dinero en efectivo, G. 1.500.000, y varias cajas de medicamentos refrigerados como tirzepatida, insulinas, gotas oculares y óvulos, además de celulares y documentos. Los autores eran tres sujetos que ingresaron al local con arma de fuego en mano.