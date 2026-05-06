Cuerpo de un hombre con tres disparos de arma de fuego flota en el río Paraná

Al mediodía de este martes, pescadores del río Paraná encontraron el cuerpo flotando en medio del cauce. Posteriormente, dieron aviso a la Policía y ayudaron a trasladar el cuerpo de la víctima hasta la orilla.

El hallazgo se produjo específicamente en el río Paraná, en un sector denominado Puerto Mbya, en la colonia Puerto Península de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.

Hallan un cadáver a orillas del río Paraná, en la costanera de Encarnación

El cuerpo pertenece a Carlos Ramón Roa Armoa y estaba en estado de putrefacción de entre cuatro y cinco días.

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El fiscal de turno, Edgar Delgado, dispuso el traslado del cuerpo a la Funeraria Núñez, donde posteriormente llegaron sus familiares, quienes lo reconocieron plenamente.

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El fiscal explicó que la víctima estaba desaparecida desde el domingo pasado y que recién ayer se radicó la denuncia por su búsqueda. También precisó que pudieron determinar tres heridas de arma de fuego: dos en el rostro y una en el cuello.