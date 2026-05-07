Mafia de los pagarés: víctimas claman por una solución en audiencia en Ciudad del Este

La audiencia pública estuvo orientada a la recepción de testimonios y acciones institucionales para el esclarecimiento de estos hechos vinculados a la mafia de los pagarés. Durante el encuentro, las víctimas solicitaron a los parlamentarios apoyo para que sus procesos sean correctamente encaminados.

La convocatoria forma parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal de Ciudad del Este y el Poder Legislativo, con el objetivo de acompañar a las víctimas, visibilizar la problemática y contribuir al avance de las investigaciones en curso.

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Estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Especial de Investigación del Senado de la Nación: Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, así como el intendente municipal Daniel Pereira Mujica.

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Cleuver Beuren Marmitt, productor del departamento de Caazapá, relató que un centenar de agricultores fueron víctimas de la firma Agrícola Colonial, que les otorgaba créditos para insumos agrícolas con límites de crédito. Explicó que firmaban pagarés por 200.000 dólares, pero solo retiraban productos por la mitad del monto total.

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Estos pagarés fueron vendidos a entidades financieras que posteriormente ejecutaron los cobros por el monto total.

Cuando la deuda fue reclamada, a Beuren le adjudicaron una deuda superior a los 3 millones de dólares, monto que asegura es imposible de pagar. A raíz de ello, tiene bienes embargados, incluida su vivienda.

“Nos van a dejar en la calle por culpa de estos pagarés, queremos que nos ayuden, estamos desesperados”, expresó.

Entre los afectados por el esquema también hay docentes que tienen todos sus salarios embargados.

Prometen apoyo a las víctimas

Por su parte, el senador Rafael Filizzola explicó que la comisión trabaja en dos líneas principales: la investigación del entramado que involucra a operadores judiciales, abogados y funcionarios públicos, así como la promoción de modificaciones legislativas para proteger a las víctimas y evitar que continúen los abusos.

Indicó además que, a partir de esta reunión, establecerán una metodología de trabajo para ir esclareciendo los casos. También señaló que a nivel país existen incontables casos y que algunos están siendo resueltos mediante acuerdos extrajudiciales.

El intendente Daniel Pereira Mujica reafirmó el compromiso de la comuna esteña de acompañar y asistir a los afectados mediante un trabajo articulado con el Senado, poniendo a disposición equipos técnicos y jurídicos para facilitar el seguimiento de los casos.

El jefe comunal señaló que el esquema detectado evidencia una estructura organizada y planificada, por lo que consideró fundamental incorporar herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el proceso de investigación y seguimiento de cada caso.

El intendente también hizo un llamado a la unidad de las víctimas y de las instituciones involucradas, señalando que enfrentar un esquema de corrupción de esta magnitud requiere trabajo coordinado y organización colectiva.

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“Debemos unirnos todos para tener más fuerza y no ir cada uno por su lado. Este es un problema demasiado grande y necesita una respuesta igualmente grande y organizada”, manifestó.

La audiencia pública forma parte de una serie de encuentros impulsados por la Comisión Especial de Investigación del Senado para recepcionar denuncias y acercar asistencia a las víctimas en distintos departamentos del país.