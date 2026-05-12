Paso de vehículos livianos por el puente de la Integración depende de la terminación de las obras complementarias

En la última reunión de la comisión mixta entre Paraguay y Brasil no hubo acuerdo sobre la posibilidad de avanzar en la fase de habilitación del puente de la Integración. La comitiva paraguaya pidió que se permita el paso de vehículos livianos, pero existe una negativa férrea de los pares brasileños.

Actualmente, el puente de la Integración solo opera en horas de la noche con el paso de camiones vacíos (primera fase) desde diciembre pasado y ómnibus de turismo de larga distancia (segunda fase) desde enero pasado.

Brasil no cede a la pretensión paraguaya de habilitar el paso de vehículos livianos por el Puente de la Integración

En las últimas reuniones no se pudo llegar a un consenso para ampliar las operaciones de la pasarela internacional que une Presidente Franco con Foz de Iguazú.

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Conforme a los datos, las autoridades brasileñas sostienen la postura de que el puente de la Integración sea direccionado para camiones pesados y ómnibus, dejando el puente de la Amistad de forma exclusiva para el paso de vehículos livianos.

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Sin embargo, la comitiva paraguaya, presionada por pobladores y autoridades locales, pidió la habilitación del paso de vehículos particulares, pero no fue aceptado. El debate debe proseguir en una siguiente reunión de la comisión mixta prevista para el próximo 18 de junio.

No se puede avanzar, afirman

Rogelio Rodríguez, presidente del Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran), manifestó que es comprensible que Brasil no quiera avanzar de fase en tanto no estén listas las obras complementarias, sobre todo las destinadas a los controles fronterizos.

“Cómo se va a habilitar un puente que no tenga las mínimas condiciones, tanto del lado paraguayo como del lado brasileño, para el control. Mientras las obras complementarias no estén terminadas en ambos lados no se puede avanzar y no se puede recomendar la plena habilitación del puente”, manifestó.

Dijo además que hay una gran diferencia en cuanto al paso de mercaderías, considerando que Brasil normalmente debe enfrentar el ingreso de armas, drogas, medicamentos y electrónicos, y en contrapartida, en Paraguay los productos que ingresan son mayormente comestibles.

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Recordó que con la habilitación del paso de camiones vacíos se generó mucho caos en la ciudad debido a que no estaban dadas las condiciones para la circulación de camiones de gran porte.

Afirmó que en el acuerdo bilateral de construcción del puente se contempló que el paso de camiones y buses debe ser obligatorio por el puente de la Integración, precisamente para reducir la sobrecarga del puente de la Amistad. Sin embargo, aseguró que no existe una prohibición para el paso de vehículos pequeños.