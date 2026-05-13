Condenan a seis años de prisión a un hombre que robó pagarés y recibos a una oficial de justicia

La condena de Vladimir Ramón Riveros Cattebeke se dio luego de un largo debate en sucesivas audiencias. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Luis Fernando Escobar, mientras que el Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la magistrada Lourdes Morínigo e integrado por los jueces Óscar Gabriel Génez y Evangelina Villalba.

La jueza Villalba explicó que no existieron dudas sobre la existencia del hecho de robo agravado y que se pudo probar en el juicio la autoría de Riveros Cattebeke mediante el desarrollo de las diversas pruebas.

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La aplicación de la condena de cárcel no es inmediata; es decir, el ahora condenado sigue con medidas alternativas a la prisión hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

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Durante el juicio se pudo relatar cómo el ahora condenado citó a una oficial de justicia en su domicilio y luego, a punta de arma de fuego, la despojó de pagarés y recibos por millonarios montos. Además, la amenazó de muerte si no abandonaba inmediatamente el lugar.

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Antecedentes del robo

El hecho ocurrió el 8 de abril de 2024, ocasión en que el sindicado llamó supuestamente por teléfono a la víctima, Juan Antonio Arrúa Servián, manifestándole su intención de abonar la deuda reclamada en un juicio ejecutivo. En ese momento, Cattebeke le solicitó al oficial de justicia que le llevara los pagarés originales a su domicilio para poder realizar el pago.

Arrúa Servián se comunicó con el abogado demandante, Roberto Navarro, para coordinar la entrega de los pagarés. Este le confirmó que tenía los documentos en su poder y que lo acompañaría a la residencia del demandado para el cobro correspondiente.

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Al llegar a la residencia del sospechoso, la víctima fue recibida por una mujer que se identificó como la esposa del deudor y lo invitó a pasar a la oficina. Una vez dentro, el dueño de la casa le pidió los pagarés y el recibo de pago correspondiente.

Luego, al tener en su poder los documentos, presuntamente sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte, advirtiéndole que tenía “cinco segundos para volar de su casa, si no quería que lo llenara de plomo”.

La víctima logró subir al vehículo del abogado Navarro y de allí se dirigieron directamente a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente. La investigación se inició de inmediato, pero el procesado estuvo prófugo durante un tiempo hasta que fue detenido y ahora está sentenciado.