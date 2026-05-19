Buscan crear un comité de integración entre Presidente Franco y Puerto Iguazú para agilizar trámites fronterizos

El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Junta Municipal de Presidente Franco, concejal Lucio Vera, explicó que la reunión contó con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y autoridades municipales de ambos municipios.

Según explicó, la propuesta apunta a crear formalmente un comité de integración que facilite el trabajo coordinado entre instituciones paraguayas y argentinas, con el fin de agilizar los trámites fronterizos y buscar soluciones a los problemas que enfrentan diariamente los pobladores de ambos lados de la frontera.

“Coincidimos totalmente en la necesidad de crear este comité, pensando en la habilitación total del Puente de la Integración y en todas las situaciones que se generan en la frontera”, expresó Vera.

Uno de los puntos abordados durante el encuentro fue la posibilidad de que los buses provenientes de Puerto Iguazú crucen por el Puente de la Integración, ingresen a Presidente Franco y posteriormente continúen hasta Ciudad del Este.

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Otro de los temas abordados fue la necesidad de agilizar los protocolos relacionados con emergencias médicas y asistencia tanto a paraguayos como a argentinos.

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Vera dijo que actualmente existen numerosas trabas burocráticas para el traslado de pacientes en ambulancias entre ambos países y las dificultades para la repatriación de paraguayos fallecidos en Argentina.

“Hay muchos protocolos y trámites que deben simplificarse para atender situaciones urgentes que afectan a nuestros compatriotas”, mencionó.

Próxima reunión será en Pdte. Franco

Tras este primer encuentro oficial realizado en Puerto Iguazú, las partes acordaron otra reunión en Presidente Franco, donde se espera avanzar en la formalización documental del comité de integración.

Según Vera, ya existen normativas binacionales que contemplan este tipo de comités, por lo que el siguiente paso será adecuar el proceso administrativo y coordinar el trabajo entre las cancillerías.