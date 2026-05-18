Comerciantes piden la intervención de Santiago Peña para la apertura total del Puente de la Integración

En el documento, el gremio empresarial sostiene que la apertura plena de la nueva pasarela internacional es una necesidad urgente para mejorar la conectividad y dinamizar el comercio en la región trinacional.

Actualmente, el Puente de la Integración opera de manera parcial y restringida, conforme a las fases acordadas entre Paraguay y Brasil. Sin embargo, empresarios y autoridades regionales vienen reclamando desde hace meses una habilitación más amplia para descongestionar el tránsito sobre el Puente de la Amistad y fortalecer la integración regional.

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Según la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, la apertura total permitiría reducir significativamente el congestionamiento vehicular en el Puente de la Amistad, mejorar las condiciones logísticas para el transporte internacional y aumentar la competitividad del comercio y del turismo regional. Además, consideran que la habilitación plena generaría nuevas inversiones, la creación de empleos y un incremento de las operaciones de importación y exportación.

El gremio también menciona en su escrito que el mayor movimiento comercial derivará en un aumento de la recaudación aduanera y tributaria para el Estado paraguayo.

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“La apertura total del puente representará un verdadero eje de integración y desarrollo regional, brindando previsibilidad y confianza al sector empresarial y a miles de ciudadanos que dependen de la dinámica fronteriza”, señala parte de la nota dirigida al Ejecutivo.

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Brasil no acepta habilitar el paso de vehículos livianos

Pese a los reiterados pedidos de Paraguay a través de la comisión mixta, las autoridades brasileñas mantienen su negativa a permitir el paso de vehículos particulares por el Puente de la Integración, situación que impide avanzar a la tercera fase de habilitación.

El tema volvió a ser discutido durante la última reunión de la comisión mixta entre Paraguay y Brasil, realizada el 8 de mayo pasado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, donde nuevamente no se alcanzó un acuerdo.

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Brasil sostiene que aún no existen condiciones para liberar el tránsito liviano debido a que pretende mantener controles migratorios estrictos sobre todas las entradas y salidas por el nuevo puente, a diferencia de lo que ocurre actualmente en el Puente de la Amistad.

Según las autoridades brasileñas, el control individual de pasajeros demandaría un importante despliegue de funcionarios migratorios y de seguridad. Además, el vecino país insiste en que el Puente de la Integración sea destinado prioritariamente a camiones pesados y ómnibus internacionales.

No obstante, el paso de camiones cargados tampoco puede concretarse plenamente debido a que las obras complementarias y las rutas de acceso para vehículos pesados aún no están terminadas ni en Presidente Franco ni en Foz do Iguaçu.

Apertura parcial

La primera fase de apertura gradual del Puente de la Integración se inició el 20 de diciembre de 2025, únicamente con el tránsito nocturno de camiones vacíos, de 19:00 a 07:00.

Posteriormente, el 29 de enero de 2026, se avanzó a una segunda etapa con la autorización para la circulación de ómnibus turísticos internacionales cuyo destino final no fuera Ciudad del Este, Presidente Franco o Foz do Iguaçu, también en horario nocturno.

Desde entonces, no se registraron nuevos avances para concretar la habilitación de vehículos livianos, sean de turistas o de residentes de las ciudades fronterizas.

La próxima reunión de la comisión mixta entre ambos países está prevista para junio venidero.

Desde entonces, no se registraron nuevos avances para concretar la habilitación de vehículos livianos, sean de turismos o de los residentes de las ciudades fronterizas.

La próxima reunión de la comisión mixta entre ambos países está prevista para el próximo mes.