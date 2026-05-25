Productores esperan una súper zafra de maíz en Alto Paraná si no hay heladas

El cultivo de maíz es uno de los rubros más importantes de Alto Paraná y en esta zafra se espera una súper cosecha. Hasta ahora, el maíz se desarrolla bien, sin plagas ni problemas graves, tras superar un inicio marcado por el estrés hídrico.

En el departamento hay mucha inversión en las más de 400.000 hectáreas cultivadas y se esperan excelentes cosechas, tanto para el consumo interno como para la exportación, principalmente a Brasil.

Producción de maíz podría duplicarse en Paraguay

El ingeniero Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Alto Paraná, explicó que si no se registra un frío extremo con heladas en la primera quincena de junio, se podrá tener una excelente cosecha.

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“Estamos teniendo un buen desarrollo y podemos alcanzar un récord de exportación. No hay ningún tipo de plaga, todo es favorable y tenemos muy buenos materiales”, expresó.

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Una fuerte apuesta al maíz

Igualmente, señaló que existe una fuerte apuesta por el maíz para responder tanto a la demanda interna, con la comercialización destinada al engorde de cerdos y ganado, como a las exportaciones, especialmente a Brasil, que es uno de los países con mayor demanda en la región.

Producción de maíz crece 237%

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las cotizaciones del maíz aumentaron debido a una mayor escasez estacional de suministros, preocupaciones climáticas en Brasil y dificultades de siembra en algunas zonas de Estados Unidos.

Además, la demanda de etanol y la asequibilidad de los fertilizantes brindaron soporte adicional a los precios, por lo que se podría alcanzar un récord de exportación.