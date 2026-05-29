CDE: empresas publicitarias presentan denuncia ante Fiscalía

Hoy, en Ciudad del Este, varios carteles publicitarios instalados sobre la Ruta PY02, en el acceso al país, generaron polémica debido a mensajes de una supuesta “supremacía” de Brasil y con contenido ofensivo hacia Paraguay.

Al respecto, el abogado Francisco Centurión, quien representa a las firmas publicitarias Fast Print y Publimix, confirmó que el caso fue denunciado ante la Fiscalía.

Asimismo, alegó que hubo una “vulneración de los carteles”, por lo que ahora esperan que con la denuncia correspondiente se realice una investigación para determinar “el origen de este ataque lo antes posible”.

“Con una sana investigación se va a probar; esto no puede provenir de empresas de publicidad. Se va a demostrar, se va a investigar y demostrar de dónde vino”, apuntó.

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