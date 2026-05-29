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29 de mayo de 2026 a la - 15:45

CDE: empresas publicitarias presentan denuncia ante Fiscalía

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Un cartel en Ciudad del Este describe una de Brasil sobre Paraguay en un contexto futbolístico y económico.Gentileza

El abogado Francisco Centurión, representante legal de las publicitarias Fast Print y Publimix, confirmó que las firmas presentaron una denuncia ante la Fiscalía por la “vulneración” de sus carteles en Ciudad del Este.

Por ABC Color

Hoy, en Ciudad del Este, varios carteles publicitarios instalados sobre la Ruta PY02, en el acceso al país, generaron polémica debido a mensajes de una supuesta “supremacía” de Brasil y con contenido ofensivo hacia Paraguay.

Al respecto, el abogado Francisco Centurión, quien representa a las firmas publicitarias Fast Print y Publimix, confirmó que el caso fue denunciado ante la Fiscalía.

Asimismo, alegó que hubo una “vulneración de los carteles”, por lo que ahora esperan que con la denuncia correspondiente se realice una investigación para determinar “el origen de este ataque lo antes posible”.

“Con una sana investigación se va a probar; esto no puede provenir de empresas de publicidad. Se va a demostrar, se va a investigar y demostrar de dónde vino”, apuntó.

Lea más: La reacción de “Bachi” Núñez a los carteles ofensivos en CDE: “Pediré informes detallados”

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