En Ciudad del Este no se tendrá “abrazo con el clan Zacarías”, dice Landy Torres

El gobernador César “Landy” Torres, quien apoya la candidatura de Rigoberto Chamorro como intendente de Ciudad del Este, marcó distancia del clan Zacarías, que en la ciudad tiene como candidato a Magno Álvarez también por el cartismo y que se medirán fuerza en las internas municipales el próximo 7 de junio.

“Hay dos modelos dentro de Honor Colorado. El electorado va a decidir, pero nosotros apostamos a la renovación. Apostamos por un Partido Colorado sin persecución, sin amedrentamiento, sin arreos. Optamos por respetar al funcionariado y en especial a los colorados”, indicó el gobernador Landy Torres en el programa No Tiene Nombre de ABC Cardinal.

El gobernador indicó que su visión de hacer política difiere del estilo del clan Zacarías, aunque respeta la decisión del presidente Santiago Peña, quien públicamente respaldó a Justo Zacarías, director en Itaipú y al senador Javier Zacarías tras el escándalo de la supuesta repartija de cargos en la Binacional.

“Nuestra visión más allá del Partido Colorado, va más por el bienestar de la ciudadanía de Alto Paraná. El próximo 7 de junio debemos demostrar que queremos un cambio real”, dijo Torres.

Consultado sobre el respaldo de Santiago Peña al “clan Zacarías” respondió que es una posición única del presidente y que se debería consultar al mandatario.

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“Es una posición única del presidente. Sabemos que uno está como director de Itaipu, otro como senador y su señora es diputada. Nosotros respetamos sus posiciones, pero tenemos nuestra propia visión e identidad de cómo hacer política”, sostuvo el gobernador.

Cansados del clan Zacarías

Manifestó que en las calles la ciudadanía esteña está cansada de la forma antigua de hacer política, por eso su equipo buscó la renovación. Agregó que el próximo 7 de junio se tendrán candidatos nuevos, cuyas figuras no estén desgastadas por cuestionamientos.

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“El futuro político del Partido Colorado está de este lado, eso debemos demostrar el 7 de junio con una renovación histórica en el departamento de Alto Paraná”, manifestó Landy Torres.

Abrazo con colorados de bien

A la consulta de qué pasará tras las elecciones internas, sí existirá el abrazo con el “clan Zacarías”; el gobernador Torres indicó que sólo se abrazará con los colorados de bien.

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“Nosotros vamos a unirnos con los colorados de bien”, dijo Torres y al ser reconsultado si no se abrazará con los Zacarías; la respuesta fue “ustedes lo dijeron”.

Agregó que, debido a que se dieron cuenta de que en Alto Paraná la ciudadanía busca candidatos renovados junto con su equipo político fueron a conversar con Horacio Cartes, titular de la ANR; con el actual vicepresidente Pedro Alliana, candidato a la presidencia en el 2028; para plantearle otros candidatos en las ciudades con mayor electorado.

“Tenemos unas internas muy tranquilas, inclusive dentro del movimiento Honor Colorado donde en Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guasu presentamos otros candidatos”, dijo Landy Torres.

Agregó que no comparte la forma de hacer política del clan Zacarías y por eso presentan otra propuesta al electorado.

“Ellos tienen su forma de ver y hacer la política en donde nosotros no compartimos, por eso hoy tenemos candidatos en Ciudad del Este, Hernandarías, Presidente Franco y Minga Guasu”, sentenció el gobernador.