Narcopilotos sentenciados a 13 y 14 años de prisión: transportaban carga de cocaína

Los condenados son Lucio Alfonzo Paz Fernández (36), piloto de nacionalidad boliviana, a quien le impusieron 14 años de prisión, y Elmer Enrique Figueroa Paredes (53), copiloto peruano, condenado a 13 años de pena privativa de libertad. Ambos fueron hallados culpables de tráfico internacional de drogas.

Según la investigación del Ministerio Público, representado en el juicio por el fiscal Elvio Aguilera Vázquez, los ahora sentenciados fueron responsables del traslado de un cargamento de cocaína proveniente de Bolivia y con destino final a Brasil.

El juicio concluyó este miércoles en Asunción, oportunidad en la que la representación fiscal produjo diversas pruebas documentales, testimoniales y periciales para acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados.

Fernández y Figueroa fueron acusados de actividades tendientes a remitir a países extranjeros sustancias estupefacientes, tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, provisión de medios de transporte y formación de organizaciones constituidas para perpetrar hechos contra la Ley N.º 1340/88.

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Tras la valoración del caudal probatorio, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Federico Rojas e integrado por las magistradas María Luz Martínez y Rossana Maldonado, dictó el fallo condenatorio.

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Según los antecedentes, los ahora condenados fueron detenidos el 29 de enero de 2023, alrededor de las 13:20, durante un operativo en la zona de Gleba 11, en las afueras de Hernandarias.

En el lugar, los intervinientes incautaron 265,095 kilogramos de cocaína distribuidos en 260 panes, hallados en el interior de una avioneta Cessna 206, matrícula CP-2038, de color blanco, que estaba al mando de los tripulantes extranjeros.

Cocaína proveniente de Bolivia y con destino al Brasil

La aeronave habría ingresado desde Bolivia con el cargamento ilícito y aterrizado en un camino vecinal de la zona para reabastecerse de combustible, donde era aguardada por cinco personas de sexo masculino a bordo de dos camionetas, de las cuales descendieron para bajar bidones de combustible. Sin embargo, al percatarse de la presencia de los intervinientes, todos huyeron del sitio, abandonando los bidones y la aeronave.

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La investigación fiscal sostiene que la operación formaba parte de una estructura criminal dedicada al tráfico aéreo de cocaína desde Bolivia, con tránsito por territorio paraguayo y destino final en el mercado negro brasileño, considerado uno de los principales puntos de comercialización de la red.

Durante el procedimiento también fueron incautados dos GPS de la marca Garmin y diversas evidencias que confirmaron la logística utilizada para el transporte aéreo de la droga.

Finalmente, el Tribunal concluyó que el material probatorio producido en juicio acreditó la responsabilidad de los acusados, quienes fueron hallados culpables de los hechos atribuidos por el Ministerio Público.