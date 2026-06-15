ABC en el Este
15 de junio de 2026 a la - 08:19

Incautan más de media tonelada de marihuana a orillas del río Paraná

Hombre con uniforme policial y otro militar sosteniendo un fusil, observando bultos sospechosos en un entorno oscuro.
La droga fue hallada en un depósito precario situado a pocos metros del Río Paraná.Gentileza

Un cargamento, compuesto por 536 kilogramos de la droga, fue hallado abandonado en un precario depósito ubicado entre los barrios San Miguel y Remansito de Ciudad del Este, cerca de la ribera del río Paraná.

Por ABC Color

El subcomisario Esteban Flecha dijo que, durante una incursión a pie realizada en la zona, los agentes a su cargo encontraron la droga en una precaria vivienda ubicada a unos 100 metros del río Paraná.

Flecha manifestó que se trata de un puerto clandestino y que la droga hallada se encontraba en el depósito temporal, pero que sería enviada en lanchas hacia el Brasil.

En el lugar fueron hallados 23 panes prensados envueltos en bolsas de polietileno de color verde, que tras el pesaje correspondiente totalizaron 536 kilogramos.

Panel de la Policía Nacional con escudos, frente a paquetes de marihuana envueltos en plástico verde.
La droga fue llevada a la Dirección de Policía Nacional para el procedimiento de rigor.

Tras el hallazgo, el procedimiento fue comunicado al fiscal antidrogas Elvio Aguilera, quien dispuso la intervención de agentes especializados del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional para la realización de las pruebas de campo y el traslado de la carga.

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El río Paraná y el lago de Itaipú siguen siendo corredores clave para las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos transfronterizos. La amplia frontera fluvial entre Paraguay y Brasil favorece la instalación de puertos clandestinos utilizados para remesar drogas y otras cargas ilegales hacia territorio brasileño.