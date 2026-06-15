Incautan más de media tonelada de marihuana a orillas del río Paraná

El subcomisario Esteban Flecha dijo que, durante una incursión a pie realizada en la zona, los agentes a su cargo encontraron la droga en una precaria vivienda ubicada a unos 100 metros del río Paraná.

Flecha manifestó que se trata de un puerto clandestino y que la droga hallada se encontraba en el depósito temporal, pero que sería enviada en lanchas hacia el Brasil.

En el lugar fueron hallados 23 panes prensados envueltos en bolsas de polietileno de color verde, que tras el pesaje correspondiente totalizaron 536 kilogramos.

Tras el hallazgo, el procedimiento fue comunicado al fiscal antidrogas Elvio Aguilera, quien dispuso la intervención de agentes especializados del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional para la realización de las pruebas de campo y el traslado de la carga.

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El río Paraná y el lago de Itaipú siguen siendo corredores clave para las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos transfronterizos. La amplia frontera fluvial entre Paraguay y Brasil favorece la instalación de puertos clandestinos utilizados para remesar drogas y otras cargas ilegales hacia territorio brasileño.