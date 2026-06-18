Trasladan a Asunción al jefe del GEO herido en procedimiento de desalojo

El comisario principal Rubén Ramírez, camarada de promoción del uniformado herido, informó que Cáceres se encuentra estable y fuera de peligro. Dijo que está camino al aeropuerto de Itaipú de donde un avión de las Fuerzas Aéreas lo trasladará Asunción, donde un equipo médico ya lo aguarda en el Hospital Rigoberto Caballero, donde será atendido por especialistas y acompañado por sus familiares.

Según explicó Ramírez, el hecho ocurrió en la noche del miércoles, luego de que agentes policiales permanecieran apostados en una propiedad donde horas antes se había ejecutado un desalojo de ocupantes irregulares.

“Aparentemente estas personas invasoras se habían retirado, pero alrededor de las 21:30 volvieron al lugar. Allí tengo entendido que se produjo un intercambio de disparos entre los invasores y el personal policial que permanecía en la zona”, relató.

El comisario Cáceres fue alcanzado por un disparo de rifle. La bala ingresó por el brazo derecho y quedó alojada en la pleura, sin llegar a afectar los pulmones, según informaron los médicos.

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“Por lo menos ahora se encuentra estable, fuera de peligro, y ya al instante va a ser trasladado en avión hasta el Hospital de Policía de Asunción”, señaló Ramírez.

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Periplo para acceder a atención médica

El jefe policial fue auxiliado inicialmente y trasladado hasta Katueté. Sin embargo, debido a la falta de infraestructura médica en la zona, fue derivado al Hospital Regional de Salto del Guairá. Desde allí trasladado a la Fundación Tesãi de Ciudad del Este, de donde esta mañana será llevado a la capital del país en un avión de las Fuerzas Armadas.

Respecto a la lesión, Ramírez indicó que los médicos decidieron no extraer el proyectil, ya que quedó alojado en una zona que no representa riesgo para la vida del paciente.

“Me indicaron que la bala va a quedar ahí. Está en la pleura, pero eso no implica ningún tipo de peligro. Probablemente el impacto inicial en el brazo amortiguó la trayectoria y no llegó a afectar los pulmones”, explicó.

Asimismo, confirmó que Cáceres tiene familiares en la ciudad de San Lorenzo, motivo por el cual también se dispuso su traslado a Asunción, donde recibirá atención especializada en el Hospital de Policía.

De acuerdo con los datos preliminares, el comisario principal Vicente Cáceres encabezaba un grupo de agentes del GEO que permanecía custodiando una agroganadera en el departamento de Canindeyú, luego de haberse ejecutado durante la mañana un procedimiento de desalojo de ocupantes ilegales.