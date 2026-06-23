CDE: Joven procesado por hurtar a su propia madre

El agente fiscal Luis Fernando Escobar inició un proceso penal contra Julio César Bareiro Peralta por la supuesta comisión del hecho punible de hurto, del que resultó víctima su madre.

El sindicado se habría apoderado de varios objetos de valor pertenecientes a la mujer para luego empeñarlos, presumiblemente con el fin de adquirir sustancias estupefacientes. Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, considerando la falta de arraigo del imputado y el consecuente peligro de fuga.

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Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 18 de junio de 2026, alrededor de las 09:50, en una vivienda ubicada en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este. En esa ocasión, el encausado presuntamente retiró de la casa de su madre un ropero de madera, una cama de dos plazas y una pileta de porcelana de color blanco, bienes pertenecientes a la víctima cuyo valor aproximado asciende a G. 2.000.000, para posteriormente empeñarlos.

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Cuando la mujer acudió al inmueble para retirar sus pertenencias, constató el faltante de los citados objetos. La víctima sindicó a su hijo como el supuesto responsable del hecho y manifestó, además, que había abandonado la vivienda aproximadamente quince días antes por temor a las amenazas contra su integridad física. Igualmente, refirió que el presunto autor sería consumidor de estupefacientes.

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Tras la denuncia, efectivos policiales de la jurisdicción procedieron a la aprehensión del sospechoso. La conducta atribuida al procesado fue calificada provisionalmente como hurto.

Elementos reunidos por la Fiscalía

Entre los principales indicios reunidos por el Ministerio Público figuran el informe de la Subcomisaría 4ª de Ciudad del Este, el acta de procedimiento policial de fecha 18 de junio de 2026 y la declaración testifical de la víctima.

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La Fiscalía solicitó un plazo de un mes para la investigación, periodo durante el cual prevé realizar diligencias pendientes como la toma de declaraciones testimoniales, la obtención de grabaciones de cámaras de seguridad y la producción de otros elementos probatorios, a fin de presentar el requerimiento conclusivo correspondiente.