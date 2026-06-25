Gobernador de Alto Paraná minimiza ola de robos violentos y millonarios: “Hasta el robo de una bicicleta nos asusta”

Tras el megaasalto a cuatro entidades bancarias y una financiera ocurrido la semana pasada en la ciudad de Santa Rita, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pusieron en marcha el operativo “Responsum” en Alto Paraná. La iniciativa tiene como objetivo prevenir y reprimir hechos delictivos en la zona.

La puesta en marcha del operativo se realizó este mediodía en la sede de la Gobernación del Alto Paraná. El gobernador César “Landy” Torres (ANR-HC) fue uno de los oradores y, durante su discurso, relativizó los sucesivos robos millonarios y violentos registrados en el décimo departamento.

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Torres sostuvo que Paraguay sigue siendo uno de los países con menor índice de inseguridad en Sudamérica. Resaltó que incluso los pequeños robos “nos asustan”, al señalar que la ciudadanía no está acostumbrada a este tipo de hechos.

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“Cualquier actividad delictiva que suceda llama la atención. Muchas veces hasta el robo de una bicicleta llama la atención porque no estamos acostumbrados a eso. El paraguayo no está acostumbrado a eso”, afirmó.

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Por otra parte, señaló que el objetivo del operativo implementado en el décimo departamento es evitar que continúen registrándose hechos como los ocurridos en las últimas semanas. Además, elogió la gestión del Gobierno en materia de seguridad.

“Nosotros tenemos plena confianza en nuestra Policía. Creemos que se está haciendo un gran trabajo. Sabemos que aún no es suficiente, pero nunca antes en la historia del Paraguay se ha avanzado de esta manera como hoy se está avanzando en materia de seguridad”, afirmó.

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Igualmente, resaltó que Alto Paraná es uno de los departamentos con mayor crecimiento en los últimos años, tanto en población como en actividad económica, por lo que requiere una atención especial.

“La seguridad es la columna vertebral del desarrollo y del crecimiento de un distrito o de un departamento. Así como nosotros trabajamos para fortalecer la seguridad, los bandidos también se ingenian y buscan nuevos métodos para infiltrarse en la sociedad”, expresó.

No obstante, pidió no atribuir toda la responsabilidad a la Policía Nacional, sino asumir un compromiso conjunto como sociedad para combatir la inseguridad.

“Todos tenemos que empujar el carro en la misma dirección para que podamos tener la tan anhelada sensación de seguridad”, finalizó.

¿Qué es el operativo “Responsum”?

Nuevo operativo con policías y militares

El operativo “Responsum” consiste en el despliegue de fuerzas combinadas integradas por efectivos policiales y militares. Tiene como objetivo fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles nuevos ataques contra entidades financieras, transportadoras de caudales y otros objetivos considerados de alto valor.

La decisión fue adoptada tras el violento golpe perpetrado el pasado 16 de junio en Santa Rita, cuando una veintena de hombres armados irrumpió en la zona céntrica de la ciudad y atacó simultáneamente tres entidades bancarias y una casa de cambios utilizando explosivos de alto poder para apoderarse de los fondos.