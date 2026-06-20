Megaataque en Santa Rita: estas son las otras ciudades del Paraguay que fueron tomadas por asaltabancos

El 16 de junio de 2026, una banda tomó la ciudad de Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná, en un asalto simultáneo contra el banco GNB, el banco Ueno, el banco Familiar y la casa de cambios Santa Rita Cambios.

Los delincuentes volaron con explosivos las bóvedas del banco Familiar, de donde supuestamente robaron 1.200 millones de guaraníes y 70.000 dólares, y del banco GNB, de donde se llevaron supuestamente 1.800 millones de guaraníes y 30.000 dólares.

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El banco Ueno y la casa de cambios Santa Rita Cambios también fueron dinamitados, pero como se les acababa el tiempo los asaltantes ya no pudieron activar los explosivos, por lo que no robaron plata de estas empresas.

Banco Sudameris, en Naranjal

El 26 de febrero de 2026, una banda tomó la ciudad de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná, en un asalto contra el banco Sudameris.

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Los malvivientes explosionaron al menos tres bombas para abrir la bóveda de la entidad, dentro de la cual había dinero.

La banda se alzó con el equivalente a unos G. 1.500 millones, pero los propios directivos de la entidad aseguraron a la Policía Nacional que todo ese caudal se tuvo que haber manchado con pintura roja, ya que la bóveda estaba equipada con el sistema de entintado de billetes.

De hecho, los G. 8 millones que se recuperaron entre los escombros estaban completamente manchados.

Agroexportadora Algisa, en Coronel Bogado

El 10 de febrero de 2026, una banda tomó la ciudad de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa, en un asalto contra la agroexportadora Algisa.

Los malvivientes tomaron de rehenes a los empleados que estaban trabajando y detonaron por lo menos dos bombas contra el edificio principal y contra una oficina administrativa.

Al final, llevaron solo unos G. 10 millones que había en una caja fuerte pequeña, ya que en la empresa no se manejaba tanto efectivo.

Banco Itaú, en Katueté

El 30 de octubre de 2025, una banda tomó la ciudad de Katueté, en el departamento de Canindeyú, en un asalto contra el banco Itaú.

Los criminales volaron el edificio con potentes explosiones que prácticamente destruyeron todo el dinero que había adentro.

No obstante, después se reportó que los criminales supuestamente robaron 3.103.517.000 guaraníes, que es el equivalente a 438.969 dólares, pero entre los escombros quedaron 3.383.998.500 guaraníes, que al cambio del momento era de 478.641 dólares.

Banco Nacional de Fomento, en Sapucái

El 24 de noviembre de 2024, una banda tomó la ciudad de Sapucái, en el departamento de Paraguarí, en un asalto contra el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el que robaron el cajero automático instalado en el predio de la Municipalidad.

El aparato tenía G. 638 millones en el momento del ilícito y que estaba equipado con el sistema de entintado de billetes. De hecho, en la escena quedaron restos de pintura roja que se derramaron cuando el aparato fue arrastrado. En teoría, todos los billetes quedaron manchados y, por ende, inutilizables.

Un policía fue tomado de rehén y en su propio vehículo lo llevaron y lo abandonaron en las afueras de la ciudad.

Banco Bancop, en Naranjal

El 21 de noviembre de 2024, una banda tomó la ciudad de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná, en un asalto contra el banco Bancop.

El banco era custodiado por dos guardias. Uno de ellos salió corriendo y el otro fue desarmado y tomado de rehén.

Los maleantes, que actuaron con fusiles y ropa de camuflaje, dispararon unos 50 tiros contra el edificio del banco y luego otros tantos en la ruta, como para amedrantar a los pobladores que intentaran reaccionar.

Luego detonaron una bomba en la bóveda del banco y sacaron supuestamente 2.800.000.000 de guaraníes.

Banco Nacional de Fomento, en Natalio

El 27 de abril de 2024, una banda tomó la ciudad de Natalio, en el departamento de Itapúa, en un asalto contra el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Los delincuentes balearon la comisaría 17ª local y cerraron los accesos a la ciudad. Numerosos vehículos resultaron dañados, entre ellos dos patrulleras que vinieron de refuerzo desde Edelira y Capitán Meza.

El monto robado en ese hecho fue supuestamente de US$ 100.000 y G. 300 millones. La Gobernación de Itapúa declaró esa vez emergencia departamental.

Banco Nacional de Fomento, en Yatytay

El 2 de abril de 2024, una banda tomó la ciudad de Yatytay, en el departamento de Itapúa, en un asalto contra el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el que robaron el cajero automático instalado en frente a la comisaría 18° local.

De hecho, los malvivientes rodearon la comisaría, donde estaban el jefe de dicha unidad, comisario principal César Bareiro, y los suboficiales Ramón Trindad y Silvio Irigoitía, quienes fueron encerrados en su propio calabozo.

Los criminales usaron inhibidores de señal que evitaron que los vecinos cercanos pudieran llamar al 911 para pedir auxilio.

La gavilla arrojó vehículos y hasta parte del cajero automático robado al cauce del río Paraná.

Banco Regional, en Kressburgo

El 9 de diciembre de 2022, una banda tomó la colonia Kressburgo, distrito de Carlos Antonio López, en el departamento de Itapúa, en un asalto contra el banco Regional.

Para asegurar su plan, los asaltantes se posicionaron frente a la comisaría 111° local y evitaron la reacción de los policías que estaban de guardia en ese momento.

Después, detonaron bombas en el edificio y prácticamente destruyeron toda la estructura. Supuestamente, llevaron poca plata o la que se llevaron se tuvo que haber destruido.

Sin embargo, el dinero que quedó entre los escombros era 700.000.000 de guaraníes y 27.000 dólares.

Banco Regional, en Pirapó

El 14 de setiembre de 2022, una banda tomó la ciudad de Pirapó, en el departamento de Itapúa, en un asalto contra el banco Regional.

La banda voló con dos bombas el banco, aunque abusaron con la cantidad de explosivos, por lo que prácticamente destruyeron el edificio y no pudieron vaciar la bóveda.

Los policías de la comisaría de Pirapó intentaron reaccionar al evento, pero su patrullera quedó varada al pisar los clavos miguelito que tiraron los asaltantes en toda la zona.

Una caja fuerte que no pudieron robar estaba cargada con 1.600 millones de guaraníes en billetes de 100.000, 20.000 dólares y otros 90 millones de guaraníes en billetes de baja denominación, principalmente de 10.000.

Banco Visión, en Liberación

El 7 de julio de 2019, una banda tomó la ciudad de Liberación, en el departamento de San Pedro, en un asalto contra el banco Visión.

Los atracadores cortaron la circulación sobre la ruta con barricadas y actuaron a placer, disparando y detonando bombas dentro del edificio.

El arqueo que se hizo reveló que en la bóveda detonada debía haber G. 2.407.324.376. Sin embargo, tras las explosiones consecutivas, se detectó un faltante de G. 1.204.731.508. De entre los escombros, fueron recogidos un total de G. 1.202.592.868.

Dos civiles que pasaban por el lugar fueron asesinados con fusiles. Se trata del fotógrafo y dueño de una discoteca, Aureliano Núñez Acosta (75), y del estudiante Víctor William Cantero Galeano (18).

Prosegur, en Ciudad del Este

El 23 de abril de 2017, una banda tomó la ciudad de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, en un asalto contra la transportadora Prosegur.

Es hasta ahora el mayor robo en la historia del país. El botín fue de 11.720.255 dólares, según la firma.

El grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC) cometió el histórico asalto.

Un policía que custodiaba la empresa de seguridad fue asesinado por los delincuentes. Se trata del suboficial segundo Sabino Ramón Benítez.

En Brasil se recuperó una parte del botín y se le condenó a varios de los implicados.

Financiera El Comercio, en General Aquino

El 10 de mayo de 2015, una banda tomó la ciudad de General Aquino, en el departamento de San Pedro, en un asalto contra la financiera El Comercio.

Unos 20 delincuentes se alzaron con un botín aproximado de G. 292 millones. Fue tras secuestrar a dos suboficiales y detonar cuatro bombas en la financiera.

Durante el atraco, el líder de la gavilla advirtió por radio a los otros uniformados del departamento de San Pedro que si se acercaban a la zona, sus camaradas serían asesinados.

Banco Itaú, banco Regional y casa de cambios Santa Rita Cambios, en San Cristóbal

El 13 de setiembre de 2014, una banda tomó la ciudad de San Cristóbal, en el departamento de Alto Paraná, en un asalto contra el banco Itaú, el banco Regional y la casa de cambios Santa Rita Cambios.

Al menos 30 asaltantes secuestraron a cuatro policías, robaron dos patrulleras y detonaron bombas en la casa de cambios y en los dos bancos, pero solo robaron unos 400 millones de guaraníes, ya que dejaron esparcidos en el lugar otros 160 millones de guaraníes.

El golpe, hasta ese momento, era sin precedentes en el país. Uno de los integrantes de la banda murió al ser alcanzado por “fuego amigo”, es decir, de sus propios cómplices.

Se trata de Francis Blásido Duarte Aquino, cuyo cuerpo fue abandonado por los otros asaltantes.