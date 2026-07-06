¿Qué dicen los guardias detenidos por robo en una galería de Ciudad del Este?

El robo ocurrió ayer por la tarde dentro de la galería denominada Lai Lai Center, donde un grupo armado supuestamente redujo a los guardias e ingresó a varios locales comerciales, incluyendo cuatro casas de cambios. De una de ellas sustrajeron un millonario monto de dinero, al igual que de la oficina administrativa.

Para la Policía existen varios indicios que hacen suponer que los guardias están implicados en el atraco, por lo que fueron detenidos. Los guardias privados de su libertad son Asalio Aguayo Núñez (51), Antoliano Saucedo Aquino (61), Enrique Paredes (26) y Daniel Ernesto Franco Franco (33).

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Los datos indican que Paredes terminó su guardia a las 17:00, pero permaneció dentro de la galería hasta las 18:30 y, cuando su compañero Franco Franco le abrió el portón para salir, ambos fueron sorprendidos por el grupo armado.

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Según los datos de la Policía, los guardias incurrieron en contradicciones en varias ocasiones. El jefe de la Comisaría Primera, comisario Francisco Rolón, explicó que no se aplicaron los protocolos para la salida de los guardias.

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Detalló que estos deben observar las cámaras de circuito cerrado antes de abrir el portón, precisamente para evitar ser sorprendidos en ese momento, pero que omitieron este sistema de prevención.

Igualmente, señaló que la permanencia de los guardias una hora o más después del cambio de turno solo ocurre cuando los comercios de la galería están abiertos y aún hay clientes o algún movimiento de mercaderías. Sin embargo, ayer, por ser domingo, toda la galería permanecía cerrada, por lo que no se justificaba la permanencia del guardia saliente posterior a su horario de salida.

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Paredes alegó que siempre se queda hasta las 18:30 porque, al salir, pasa a buscar a su esposa, quien trabaja en una heladería. Reiteró que su propio jefe siempre les pide que permanezcan una hora más en el puesto.

Brindó detalles de cómo los asaltantes se pasearon dentro del edificio y negó cualquier participación en el atraco. “No tenemos nada que ver. Ellos manejaban el horario de relevo y entraron con todo”, afirmó.

Dijo que fueron obligados a permanecer boca abajo dentro del sanitario y que luego lo eligieron a él para acompañarlos en el recorrido por los distintos locales. “En todo momento nos apuntaban con armas, no podíamos mirarles y, además, todos estaban con pasamontañas”, aseguró.

Detalló que uno de los asaltantes, que hablaba en guaraní, conocía a la perfección el interior de la galería, la ubicación de las casas de cambios e incluso sabía qué locales no tenían alarma.

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Paredes también relató que los asaltantes utilizaron monedas para formar las iniciales del PCC sobre una mesa y dejaron una bala de arma de fuego.

El recorrido que hicieron los asaltantes

Los asaltantes eran siete personas, encapuchadas y con armas largas y cortas. Tres supuestamente hablaban en guaraní, dos en español con acento argentino y dos en portugués.

Tras reducir a los dos primeros guardias, ingresaron a la galería y redujeron a los otros dos. Luego llevaron a todos hasta un sanitario, donde fueron maniatados y mantenidos como rehenes. Primero se dirigieron a la sala de monitoreo y sustrajeron todos los equipos del circuito cerrado.

Luego eligieron a Enrique Paredes para acompañarlos durante el recorrido. Fueron hasta la oficina administrativa, de donde sustrajeron unos G. 25.000.000 y 32.000 dólares. Después ingresaron a la casa de cambios denominada Más Cambios y manipularon la caja de seguridad, de donde sustrajeron otros 20.000 dólares aproximadamente.

Posteriormente se dirigieron al cuarto piso de la galería, donde se encuentra Fortuna Cambios, de donde no sustrajeron nada porque el local está en proceso de cierre y ya no cuenta con valores.

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Finalmente fueron hasta la planta baja e ingresaron a otras dos casas de cambios, Tres Círculos y Alberdi, de donde tampoco sustrajeron dinero, según los datos.

Cuando ingresaron a la casa de cambios Alberdi sonó la alarma, por lo que los asaltantes salieron raudamente del lugar.

Durante la huida, los asaltantes dejaron en la escalera las bolsas con los equipos del circuito cerrado que habían sustraído de los locales. Los aparatos están en poder de los investigadores para la extracción de imágenes sobre el atraco.