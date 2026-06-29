Puente de la Integración: así se reorganizará el tránsito desde agosto

La Dirección Nacional de Migraciones difundió una resolución de la Comisión Mixta del Puente de la Integración, mediante la cual se formalizó la actualización del cronograma de funcionamiento de la infraestructura vial que conecta Presidente Franco con Foz de Iguazú, Brasil. Las nuevas disposiciones institucionales entrarán en vigencia de manera oficial el 3 de agosto de 2026.

El reordenamiento busca optimizar el flujo circulatorio y la fiscalización en los pasos fronterizos, distribuyendo de manera diferenciada los tipos de transportes permitidos y coordinando operativamente las actividades en conjunto con el histórico Puente de la Amistad, ubicado en Ciudad del Este.

De esta forma, quedó establecido un esquema que distingue entre el transporte vecinal urbano, los servicios turísticos o de “circuito cerrado” y las líneas regulares internacionales.

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El nuevo esquema de circulación por el Puente de la Integración

Transporte de cargas menores : el ingreso y salida en condición de lastre (vehículos vacíos) se realizará exclusivamente por el Puente de la Integración en el horario de 07:00 a 19:00. Por su parte, el retorno con carga deberá efectuarse obligatoriamente a través del Puente de la Amistad.

Camiones : se determinó una ampliación horaria para el cruce de camiones en lastre por el Puente de la Integración, habilitando formalmente la franja nocturna y de madrugada, que pasará a operar desde las 20:30 hasta las 05:00.

Transporte de pasajeros urbano internacional : los buses de la línea que une Presidente Franco con Foz de Iguazú (modalidad vecinal) tendrán la opción de realizar tanto la salida como el retorno por el Puente de la Integración de 07:00 a 19:00. Para el efecto, será obligatoria la presentación del documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), conforme con las exigencias del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas del Mercosur.

Servicios de circuito cerrado (turismo) : aquellos transportes de pasajeros en modalidad de circuito cerrado cuyo destino final no sea Ciudad del Este ni Foz de Iguazú, deberán transitar de forma exclusiva por el Puente de la Integración, el cual estará habilitado para este rubro las 24 horas del día.

Líneas regulares internacionales: los ómnibus de transporte internacional de pasajeros de larga distancia que cumplen itinerarios fijos regulados deberán circular de manera exclusiva por la nueva infraestructura de la Integración, también con una disponibilidad de tránsito de 24 horas.

Con esta reingeniería en los itinerarios, las autoridades buscan descomprimir el colapso vehicular crónico que afecta al Puente de la Amistad, permitiendo que la nueva pasarela adquiera protagonismo logístico.

Las agencias migratorias y aduaneras de ambos países ya coordinan los controles informáticos y de personal para dar respuesta a las nuevas franjas operativas.

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