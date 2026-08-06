CDE: Incidente por carteles entre concejal de Yo Creo y candidato colorado

A través de una transmisión en vivo realizada por Facebook, la concejal Valeria Romero (Yo Creo), quien apunta al rekutu, mostró los daños del cartel de su candidatura y acusó a su adversario político de realizar una campaña sucia. Durante la intervención, afirmó que Chamorro “ni con la plata de Zacarías y Horacio Cartes” lograría imponerse en las elecciones.

“Ustedes tienen que aprender a jugar limpio, a hacer campaña limpia, eso no se hace. Ni con toda la plata junta, la plata de los Zacarías, de Cartes, que tienen, van a ganar las elecciones”, manifestó la edil durante la transmisión.

La concejal cuestionó duramente a sus adversarios políticos y los acusó de utilizar la Justicia con fines políticos contra Miguel Prieto, con la intención de inhabilitarlo en su carrera presidencial de cara a las elecciones del 2028.

“Le mienten a la gente, utilizan instrumentos del Estado en contra de Miguel Prieto para meterle preso, porque eso es lo único que saben hacer”, finalizó.

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Te contamos las cifras que los candidatos reportaron al TSJE

Tras el escrache, se conocieron los montos que los principales candidatos declararon oficialmente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como recursos disponibles para financiar sus campañas electorales.

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Según la declaración jurada de ingresos y gastos de campaña, Rigoberto Chamorro informó que contará con G. 950 millones. Del total, G. 750 millones corresponden a recursos propios en efectivo y G. 200 millones a fondos disponibles en el sistema financiero. Además, declaró que no recibirá aportes de terceros.

Por su parte, Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente por Yo Creo, reportó recursos por G. 100 millones, de los cuales G. 20 millones provienen de ahorros personales y G. 80 millones corresponden a contribuciones o donaciones realizadas por siete personas.

En tanto, la concejal Valeria Fabiana Romero Escobar declaró disponer de G. 40 millones para su campaña, monto compuesto por G. 20 millones de ahorros personales y otros G. 20 millones provenientes de dos donaciones de G. 10 millones cada una.

Si bien una candidatura a la concejalía normalmente implica una inversión mucho menor en comparación con una campaña por la Intendencia, el monto declarado por Romero tampoco parecería guardar correspondencia con el despliegue que se observa en su campaña electoral.

Una vez concluido el proceso electoral, los postulantes deberán presentar nuevamente al TSJE sus informes finales de ingresos y gastos de campaña, acompañados de la documentación respaldatoria, conforme a lo establecido en la Ley Nº 7524/2025 sobre financiamiento político.