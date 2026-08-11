Medicamentos proveídos al Hospital Regional no duran ni 15 días

Los medicamentos que se envían todos los meses desde la administración central del Ministerio de Salud solo duran pocos días, por lo que durante el resto del mes los hospitales permanecen mayormente desabastecidos.

En el Hospital Regional de Ciudad del Este, para ayer, ya se habían acabado medicamentos básicos como los antihipertensivos que se habían recibido para todo este mes. Varios pacientes acudieron ayer en busca de este medicamento y volvieron con las manos vacías.

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Esta mañana, varios pacientes reportaron que de la lista que todos los días se entrega a los pacientes internados, más de la mitad de los medicamentos e insumos deben comprarse en las farmacias aledañas. Afirman que muchas veces se gasta hasta G. 500.000 en un día, dependiendo del estado del paciente.

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Igualmente, muchos análisis y estudios médicos deben hacerse de forma externa, generando así un gran gasto a los usuarios.

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Intentamos obtener las versiones de las autoridades sanitarias, pero tanto el director de la Décima Región Sanitaria como el del Hospital Regional se encuentran en Asunción para realizar gestiones ante el Ministerio de Salud.

El mal estado del Hospital Regional

El Hospital Regional de Ciudad del Este atraviesa un crítico estado, no solo por el desabastecimiento de medicamentos e insumos, sino también por el mal estado de su estructura. Los techos están llenos de goteras, las paredes afectadas por humedad y los pisos están rotos.

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Además, carece de suficientes limpiadoras y no tiene guardia de seguridad, por lo que los familiares de pacientes son constantemente afectados por robos y hurtos.