¿Stock cero en hospitales? Ministerio de Salud desmiente desabastecimiento

Ante la circulación de una lista que señala un supuesto stock cero de 148 insumos y medicamentos y, 125 ítems con stock crítico en el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Matías Latorre, director de Insumos Estratégicos, aclaró que gran parte de los ítems citados corresponden a productos que están fuera del listado básico de medicinas o vademécum.

Latorre indicó a ABC que los supuestos faltantes, son fármacos sin registro sanitario o insumos adquiridos mediante amparos judiciales que permanecen en el sistema por trazabilidad histórica.

Salud Pública responde sobre el stock

El director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, explicó que el listado que ha generado inquietud contiene una “mezcla de varias situaciones”. Aseveró que la lista incluye medicamentos cuya compra ha sido descontinuada por la cartera sanitaria, tales como el telmisartán, la amlodipina y la taliglucerasa, por ejemplo.

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Asimismo, precisó que en la lista que circula, figuran fármacos que no cuentan con registro sanitario en el país y que ingresaron excepcionalmente por amparos judiciales. “Cuando hay un medicamento que entra por amparo, se le crea un código en el sistema para tener la trazabilidad necesaria. No se pueden eliminar esos códigos porque se perdería el histórico”, puntualizó el funcionario.

¿Cuál es el estado del vademécum?

Al ser consultado sobre el número de ítems con dificultades reales, Latorre detalló que, actualmente, existen aproximadamente 30 productos con contratos vigentes que presentan stock crítico o nulo en el Parque Sanitario, debido a retrasos en la entrega por parte de los proveedores.

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No obstante, aclaró que un “stock cero” en el nivel central no siempre implica una carencia absoluta en la red asistencial. “Por ejemplo, puedo no tener el producto en mi parque, pero los hospitales pueden tener todavía para varios meses”, señaló.

El director de Insumos Estratégicos enfatizó que la situación varía según cada establecimiento de salud. Como ejemplo, citó el Hospital Nacional de Itauguá o el Hospital de San Lorenzo (Calle’i), donde los ítems con stock cero en Parque Sanitario, tienen disponibilidad para los siguientes tres meses.

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Latorre expresó que esta autonomía operativa permite que el sistema absorba temporalmente los retrasos en las entregas de proveedores, garantizando la continuidad de los tratamientos mientras las nuevas licitaciones siguen su curso administrativo.

Desafíos en la compra de fármacos

El director reconoció que el Ministerio de Salud atraviesa una situación compleja y que el abastecimiento del vademécum está condicionado por el manejo de deudas y nuevos alineamientos económicos. “Es un momento complejo pero necesario para lograr un mejor manejo a nivel país”, afirmó.

Respecto al proceso de abastecimiento, Latorre aseguró que prácticamente la totalidad de los productos necesarios se encuentran en proceso de licitación, aunque admitió que estos trámites pueden verse afectados por eventuales protestas o pasos administrativos.

El funcionario detalló que el listado básico de Salud Pública está segmentado en cerca de 300 ítems que gestiona activamente la Dirección de Insumos Estratégicos, excluyendo aquellos gestionados por programas específicos como los de tuberculosis, diabetes y otros.

Más allá del stock en el Parque Sanitario del Ministerio de Salud, en el Hospital General de San Lorenzo (Calle’i), la Dra. Sofía Ramos, confirmó esta mañana a ABC Tv que actualmente existe faltante de reactivos para algunos análisis laboratoriales específicos, como perfiles hepático, renal y lipídico. Atribuyó la situación al importante aumento de pacientes que acuden diariamente al centro asistencial desde distintos puntos del país.