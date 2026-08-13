Puente de la Amistad: paraguayo abandona camioneta con casi 200 kilos de marihuana y provoca accidente

El procedimiento fue en la cabecera del Puente de la Amistad cuando agentes de la Receita Federal realizaban un control de rutina. Los funcionarios ordenaron detenerse al conductor de una camioneta Mitsubishi, pero este hizo caso omiso a la señal y continuó la marcha.

En medio de la huida, el conductor -quien sería paraguayo- se tiró del vehículo en movimiento y escapó a pie. En tanto que el rodado, siguió la marcha y fue a embestir contra una motocicleta en la que circulaba una pareja de nacionalidad argentina.

Ante el accidente, fue convocado el Servicio Integrado de Atención al Trauma en Emergencias (SIATE) para trasladar a los heridos hasta un centro asistencial.

Encontraron doble fondo

Tras el choque, los funcionarios inspeccionaron la camioneta y detectaron un doble fondo en la carrocería del rodado. En su interior fueron encontrados 197,10 kilogramos de marihuana prensada.

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La inspección contó además con el apoyo de los agentes caninos Echoes y Urla, que ayudaron a detectar el cargamento oculto.

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Luego del procedimiento, la droga fue trasladada hasta la Delegación de la Policía Federal en Foz de Yguazú.