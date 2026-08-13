ABC en el Este
13 de agosto de 2026 a la - 08:38

Puente de la Amistad: paraguayo abandona camioneta con casi 200 kilos de marihuana y provoca accidente

Dos perros de aduana en posición de alerta junto a un coche negro cargado de paquetes sospechosos en un control de seguridad.
Los agentes de la Receita Federal detectaron un fondo falso con casi 200 kilos de marihuana.

Un paraguayo abandonó sobre la marcha una camioneta cargada con casi 200 kilos de marihuana que terminó colisionando contra una pareja de motociclista.

Por ABC Color

El procedimiento fue en la cabecera del Puente de la Amistad cuando agentes de la Receita Federal realizaban un control de rutina. Los funcionarios ordenaron detenerse al conductor de una camioneta Mitsubishi, pero este hizo caso omiso a la señal y continuó la marcha.

En medio de la huida, el conductor -quien sería paraguayo- se tiró del vehículo en movimiento y escapó a pie. En tanto que el rodado, siguió la marcha y fue a embestir contra una motocicleta en la que circulaba una pareja de nacionalidad argentina.

Motocicleta roja volcada sobre césped junto a camioneta oscura en el Puente de la Amistad. Sin personas visibles.
La camioneta fue abandonada en movimiento y terminó chocando contra una motocicleta.

Ante el accidente, fue convocado el Servicio Integrado de Atención al Trauma en Emergencias (SIATE) para trasladar a los heridos hasta un centro asistencial.

Encontraron doble fondo

Tras el choque, los funcionarios inspeccionaron la camioneta y detectaron un doble fondo en la carrocería del rodado. En su interior fueron encontrados 197,10 kilogramos de marihuana prensada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La inspección contó además con el apoyo de los agentes caninos Echoes y Urla, que ayudaron a detectar el cargamento oculto.

Luego del procedimiento, la droga fue trasladada hasta la Delegación de la Policía Federal en Foz de Yguazú.