Incautan millonaria carga de celulares y detienen a un paraguayo en operativo de Brasil

La carga incautada consistió en un total de 800 celulares de alta gama, valuada en 4 millones de reales, que al cambio local equivalen a unos G. 4.680.000.000. El decomiso fue realizado por agentes de la Receita Federal tras una intervención en la BR-277.

Durante un seguimiento realizado en la BR-277, en la ciudad de Céu Azul, estado de Paraná, funcionarios de la Receita Federal identificaron un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizaba adelantamientos forzados en la carretera.

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Ante esta situación, los funcionarios comenzaron a seguir al vehículo, que ingresó a una vivienda. Durante el procedimiento, los ocupantes abandonaron el automóvil y huyeron a pie. Los funcionarios realizaron una búsqueda y lograron localizar y detener a uno de los involucrados.

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En el interior del vehículo fueron encontrados aproximadamente 800 celulares. También fue incautado otro vehículo. Según el reporte, era utilizado como vehículo puntero para brindar apoyo y seguridad al transporte de la carga.

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El detenido, de nacionalidad paraguaya, junto con los vehículos, fue trasladado a la base de la Receita Federal de Foz de Iguazú.