ABC en el Este
27 de agosto de 2026 a la - 15:23

Incautan millonaria carga de celulares y detienen a un paraguayo en operativo de Brasil

Almacén sin personas, con cajas de teléfonos móviles y cartel de Receita Federal de Brasil visible en el ambiente.
La Receita Federal de Brasil incautó 800 celulares de alta gama, presumiblemente ingresados de manera ilegal desde Paraguay.

Una millonaria carga de celulares de alta gama, presuntamente ingresados desde Paraguay, fue incautada esta mañana en Brasil, en la frontera con Paraguay. Durante el operativo también fue detenido un ciudadano paraguayo.

Por ABC Color

La carga incautada consistió en un total de 800 celulares de alta gama, valuada en 4 millones de reales, que al cambio local equivalen a unos G. 4.680.000.000. El decomiso fue realizado por agentes de la Receita Federal tras una intervención en la BR-277.

Durante un seguimiento realizado en la BR-277, en la ciudad de Céu Azul, estado de Paraná, funcionarios de la Receita Federal identificaron un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizaba adelantamientos forzados en la carretera.

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Ante esta situación, los funcionarios comenzaron a seguir al vehículo, que ingresó a una vivienda. Durante el procedimiento, los ocupantes abandonaron el automóvil y huyeron a pie. Los funcionarios realizaron una búsqueda y lograron localizar y detener a uno de los involucrados.

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En el interior del vehículo fueron encontrados aproximadamente 800 celulares. También fue incautado otro vehículo. Según el reporte, era utilizado como vehículo puntero para brindar apoyo y seguridad al transporte de la carga.

El detenido, de nacionalidad paraguaya, junto con los vehículos, fue trasladado a la base de la Receita Federal de Foz de Iguazú.