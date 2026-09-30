Denuncian pagos millonarios por obras que siguen inconclusas en Mbaracayú

Tres obras municipales quedaron inconclusas en el distrito de Mbaracayú, a pesar de que fueron pagadas en un gran porcentaje y los montos abonados no coincidirían con los avances, conforme a la denuncia presentada ante la Fiscalía por el concejal Wilberto Blanco (PLRA). Corresponden a la gestión de Nanci Marissa Algarín Martínez.

Algarín Martínez, quien se postula para la reelección en el cargo en las Elecciones Municipales 2026, marcadas para el domingo 4 de octubre.

Según el edil, algunas construcciones figurarían como terminadas y con los pagos realizados, a pesar de que el avance de las obras no supera el 50 % y se encuentran abandonadas durante la administración de la exjefa comunal Nanci Marissa Algarín Martínez (ANR).

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Las construcciones incluyen el salón multiuso de Puerto Indio, el salón multiuso de Mbaracayú, la reparación del camposanto y el salón velatorio de la colonia General Díaz.

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Según la denuncia, presentada por lesión de confianza, el monto total abonado por las tres obras asciende a G. 2.053.868.447 y existiría una diferencia entre la certificación que figura en los documentos respaldatorios y el verdadero estado de avance de las obras.

La denuncia, caratulada como Causa Nº 775, se tramita en la Unidad 1 de Minga Porã, a cargo del fiscal Fidel Godoy, pero no se descarta que sea remitida a la Unidad Anticorrupción de Asunción.

En la denuncia se especifica que, para la construcción y reparaciones varias del camposanto y la reparación del salón velatorio, el monto adjudicado fue de G. 1.385.210.000, de los cuales fueron abonados a la fecha G. 934.854.068.

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Para la construcción del salón de eventos de Mbaracayú, el monto adjudicado fue de G. 851.322.089, de los cuales fueron abonados a la fecha G. 546.142.502.

En tanto, para la construcción del salón de eventos en Puerto Indio, el monto adjudicado fue de G. 901.398.136 y el monto abonado a la fecha figura como G. 572.871.877.

También señala que todas las obras ya cuentan con acta de recepción definitiva, firmada por la empresa contratada y el fiscal de obras municipal.

“Las obras se encuentran en total estado de abandono, no se ha avanzado ni el 50 % en ninguna de ellas, conforme se acredita con las tomas fotográficas y videos actualizados de las mismas. El perjuicio patrimonial por el abandono de las obras y pagos indebidos es multimillonario”, expresa la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Empresas adjudicadas

Las construcciones fueron adjudicadas a la firma Mario Rubén Insfrán Aquino y a Jan Construcciones, de Alicia Edith Medina Rodas, según los datos consignados en la denuncia.

Las obras se iniciaron en diciembre de 2024 y hasta ahora no fueron concluidas.

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Intentamos obtener la versión de Algarín sobre el caso, pero la misma informó que estaba en una reunión y se limitó a responder que el concejal denunciante desconoce su gestión.