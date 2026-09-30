Narcotráfico en la frontera: paraguaya detenida con cargamento en el Puente de la Amistad

La Receita Federal de Brasil detuvo a una conductora paraguaya que intentó ingresar a dicho país con casi 89 kilos de droga de diversos tipos, en la tarde de este miércoles.

La mujer fue descubierta cuando cruzaba por el Puente de la Amistad, en un vehículo con chapa paraguaya que ocultaba varias sustancias ilegales en un doble fondo.

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Las autoridades del vecino país decomisaron en total 88,9 kilogramos de droga al verificar el rodado paraguayo durante un control de rutina. De esta cantidad, 52,3 kilogramos corresponden a pasta base de cocaína y los otros 36,6 kilogramos, a hachís.

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Durante la inspección del vehículo paraguayo, conducido por una mujer de nacionalidad paraguaya, los funcionarios identificaron un fondo falso en la parte trasera, sobre el compartimento de la rueda de auxilio, donde estaban ocultas las sustancias.

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La conductora no obedeció la orden de entregar la llave del vehículo, lo que habría indicado un intento de fuga. Ante esta situación, la mujer y el vehículo fueron trasladados a la sede de la Policía Federal, junto con las sustancias incautadas, para los procedimientos legales correspondientes.

En la frontera entre Paraguay y Brasil existe un flujo constante de distintos tipos de drogas. Además del Puente de la Amistad, los narcotraficantes utilizan con frecuencia el lago de Itaipú, por donde se registra el transporte de grandes cantidades de marihuana.