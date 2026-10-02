Elecciones municipales: candidato único y otras particularidades de la votación en Alto Paraná

Un total de 576.828 electores están habilitados para las elecciones municipales 2026 del próximo domingo en el décimo departamento. Esto corresponde a 22 distritos y, en total, se prevén 1.670 mesas receptoras de votos.

En uno de los distritos del departamento, la votación para la intendencia será de mero trámite debido a que cuenta con un solo candidato. Se trata de San Alberto, donde el único postulante es Ariel Ramírez (ANR). La otra opción para los votantes es sufragar en blanco.

Ramírez, con fuerte apoyo del zacariismo, fue secretario general de la Municipalidad de San Alberto durante la gestión del intendente Carlos Alberto Ramírez López. Su precandidatura produjo una crisis en el coloradismo en la comunidad, según fuentes.

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Para la Junta Municipal, los ciudadanos podrán elegir entre dos listas. En este distrito están habilitados para sufragar 11.392 personas, quienes tendrán un solo local electoral con 33 mesas receptoras de votos.

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En varios otros distritos habrá solo un local electoral, como en Domingo Martínez de Irala, con 17 mesas para 5.942 electores; Dr. Raúl Peña, con 14 mesas receptoras de votos para 4.768 votantes; Los Cedrales, con 24 mesas para 8.388 electores; Minga Porã, con 28 mesas para 9.783 electores, e Iruña, con 11 mesas para 3.610 electores.

Otros distritos con un único local electoral son Naranjal, donde están habilitados 5.400 electores que tendrán 16 mesas receptoras; Santa Fe del Paraná, con 5.035 electores que votarán en 15 mesas; Santa Rosa del Monday, donde habrá un local con 15 mesas para 5.109 electores; Tavapy, con 23 mesas para 7.989 electores, y Yguazú, donde están habilitados 8.265 electores, quienes votarán en 24 mesas.

La ciudad con mayor caudal electoral es la capital departamental, Ciudad del Este, que cuenta con 239.219 inscriptos distribuidos en 23 locales electorales. Serán habilitadas 692 mesas receptoras de votos. Para la intendencia cuenta con tres candidatos: Rigo Chamorro (ANR), Dani Mujica (Yo Creo) y Angélica Mora (PDFJ).

Los demás distritos

En el resto de los distritos, la cantidad de electores es bastante dispar, siendo los municipios cabecera los que siguen a la capital departamental en cuanto a caudal electoral.

Minga Guazú es el distrito con mayor cantidad de candidatos a la intendencia, con seis postulantes en total: César Paredes (ANR), Mónica Ramírez (Yo Creo), Roberto Almirón (Partido Patriotas Independientes), Héctor Suárez (Partido de la Juventud Fuerza Joven), Tania Meza (Partido Mboriahu Memby) y Célia Enríquez (Cruzada Nacional).

Serán habilitados siete locales electorales con 162 mesas para un total de 56.826 electores mingueros habilitados para el sufragio.

En Hernandarias se habilitarán seis locales electorales para un total de 54.615 habilitados para votar. En cuanto a las mesas receptoras de votos, serán 158. El distrito de Juan León Mallorquín cuenta con 15.168 empadronados, para los cuales se habilitaron dos locales electorales.

En Itakyry habrá cinco locales electorales para 18.043 inscriptos para sufragar, con un total de 53 mesas receptoras de votos. En Juan E. O’Leary se habilitarán dos locales electorales con 45 mesas para 15.466 empadronados.

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En Mbaracayú habrá dos locales electorales con 17 mesas receptoras de votos para 5.636 potenciales electores. En Ñacunday habrá dos locales electorales con 17 mesas receptoras de votos para un total de 5.613 ciudadanos inscriptos.

En Presidente Franco habrá siete locales electorales con 176 mesas de votación para 61.257 empadronados. En San Cristóbal habrá tres locales electorales para 8.188 electores, quienes tendrán 25 mesas receptoras de votos. En Santa Rita habrá tres locales electorales para 21.119 electores. El total de mesas será de 61.

Las votaciones serán de 07:00 a 17:00 en horario continuado.