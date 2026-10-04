Cierran los portones del principal local de votación de Alto Paraná

El cierre de los accesos no implica que las personas que ya se encontraban dentro del local debieran retirarse. Los ciudadanos que permanecen en el recinto podrán completar el procedimiento y emitir su voto en el marco de las elecciones municipales 2026.

Una vez que todos los que se encuentran en las filas concluyan el sufragio, comenzará el escrutinio de las papeletas.

Según anunció el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el TREP comenzará a recibir los resultados de las mesas electorales desde las 17:30.

Pocos incidentes

Entre los incidentes registrados figura la detención de un hombre que habría intentado asumir como presidente de mesa utilizando una credencial de otra persona.

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También hubo reclamos por inconvenientes con las máquinas de votación. Dos electoras denunciaron que las papeletas impresas no coincidían con las opciones que habían seleccionado previamente.