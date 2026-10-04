“No vendan sus principios por promesas”, advierte Miguel Prieto a intendentes opositores

Durante su discurso, el exintendente de Ciudad de Este, Miguel Prieto, sostuvo que la ciudadanía estaría premiando a los sectores políticos que mantienen sus convicciones y cuestionó a dirigentes que, tras llegar al poder como opositores, terminaron acercándose al oficialismo.

Prieto afirmó que algunos intendentes que asumieron con un discurso opositor, posteriormente cambiaron de posición y luego, ninguno logró el “rekutú”.

A partir de esta lectura, dirigió un mensaje a los intendentes electos de la oposición y les pidió mantener sus posiciones políticas y no cambiar de sector a cambio de promesas.

“Yo Creo sigue creciendo”, sostuvo Prieto, al reivindicar el resultado obtenido por Daniel Pereira Mujica en Ciudad del Este.

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Miguel Prieto habla de su situación judicial

El exintendente, quien enfrenta un juicio oral en la causa conocida como “Tía Chela”, también se refirió a su situación judicial y aclaró que el resultado electoral no determina su inocencia.

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“Dije hoy, en varios medios de prensa, que tener muchos votos no me hace automáticamente inocente. Eso vamos a demostrar en la Justicia”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que el amplio respaldo obtenido por su sector constituye una señal sobre el apoyo que mantiene el proyecto político.

“Pero si tanta gente confía en este modelo, tanta gente reafirma después de tantos golpes, alguna razón tiene la gente”, manifestó.

Cuestionamientos a Enrique Riera

El exintendente también aprovechó su discurso para cuestionar al ministro del Interior, Enrique Riera, por su participación en la campaña electoral de Ciudad del Este y su respaldo al candidato colorado Rigoberto Chamorro.

Prieto sostuvo que Riera debería concentrarse en sus funciones al frente del Ministerio del Interior y cuestionó que haya intervenido políticamente en la campaña.

También recordó las declaraciones de Riera sobre la candidatura presidencial de Prieto, en las que el ministro había afirmado que abandonaría el país de rodillas si el líder de Yo Creo llegaba a la Presidencia de la República. Dijo que le comprarían el pasaje y que cambio regresen al país los compatriotas que están en el exterior.