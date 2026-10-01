Prieto: “Va a ser la derrota más escandalosa y grande del Partido Colorado” en CDE

Este domingo se desarrollarán las elecciones municipales a lo largo de todo el país y en la capital del departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este, se registraría una histórica derrota para la Asociación Nacional Republicana (ANR), según el exintendente esteño Miguel Prieto.

“Yo sé que José Ortiz (empresario y mano derecha de Horacio Cartes) es muy consciente de que su candidato va a sufrir una derrota gigante; posiblemente va a ser la derrota más escandalosa y más grande del Partido Colorado en toda la República del Paraguay”, apuntó.

Prieto también aseguró que Daniel Pereira Mujica, actual intendente de Ciudad del Este y candidato para la intendencia, se mantiene firme de cara a los comicios, ya que las encuestas indicarían una ventaja de 50 puntos a favor de su sector.

“50 puntos de diferencia a favor de Dani Mujica. Las elecciones pasadas fueron por 40 puntos de diferencia, ahora, anoten, 50 puntos de diferencia”, detalló a ABC Cardinal.

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Situación electoral en CDE

El dirigente político también calificó como una “hipocresía” o como un “recurso desesperado” las críticas de sectores empresariales sobre su gestión.

Por ejemplo, recordó que su administración denunció irregularidades en la Itaipú Binacional y cuestionó la permanencia de figuras vinculadas a los Zacarías Irún, tal como es el caso de Justo Zacarías al frente de la hidroeléctrica.

“Creo que hay grietas o peleas internas dentro del Partido Colorado. Yo fui destituido de la Municipalidad de Ciudad del Este y ellos siguen ahí en la Itaipú; si tanto lo odian (a los Zacarías Irún) y si tanto lo bajan o lo esconden, ¿Por qué ya no lo quitan de del cargo de director general de la Itaipú Binacional?“, apuntó.

Para este domingo, el candidato del Partido Colorado para la intendencia de Ciudad del Este es Rigoberto Chamorro.

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Elecciones en Asunción

Respecto a las elecciones en la capital del país, Asunción, Prieto manifestó optimismo sobre las posibilidades de Soledad Núñez, quien representa a la oposición.

“Yo hice algunas preguntas y me dicen que está bastante parejo en Asunción... pero me dicen, Miguel, si tenemos buena participación, ganamos en Asunción. Entonces, yo quiero creer de que tendremos una alta participación y obviamente que Sole va a ser nuestra intendenta de Asunción”, manifestó.

Sobre el perfil de Núñez, el político aseguró que la candidata “tiene todas las capacidades” y por su formación también “puede levantar nuestra capital”.

En referencia a su futuro político y eventual candidatura a la presidencia de la República, Prieto mencionó a figuras como Salyn Buzarquis, Kattya González o Ricardo Estigarribia como quienes podrían acompañarlos en una chapa, aunque sostuvo que “por ahí anda el tema” y no es un dato confirmado.

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Prieto y su situación judicial

En relación con los procesos judiciales que enfrenta, Prieto negó las acusaciones de sobrefacturación presentadas por la Fiscalía. El esteño calificó como “absurdo” el proceso y afirmó que su defensa demostrará su inocencia.

“Estamos ahí viviendo el proceso judicial; tengo buenas percepciones. Yo estoy convencido de que vamos a ganar este juicio y lo único que va a hacer es fortalecer mi figura y mi proyección a la presidencia de la República”, subrayó.

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