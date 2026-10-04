Primer detenido de la jornada electoral en Alto Paraná: se presentó con credencial ajena

Se trata de Lucas Adriano Duré Moreira (26), quien fue detenido bajo sospecha del supuesto hecho punible de usurpación de cargo público, luego de que presuntamente intentara presentarse para ejercer como presidente en una mesa receptora de votos en las elecciones municipales 2026 utilizando una credencial que estaba registrada a nombre de otra persona.

La denuncia fue radicada por el presidente de la Junta Cívica, Berardo Adalberto Benítez Villalba.

De acuerdo con el reporte, Duré tenía en su poder su credencial para ejercer la presidencia de una mesa receptora de votos, pero el documento figuraba a nombre de Antonio Fabián González González.

Benítez explicó que el joven se presentó con su propia cédula de identidad, pese a que el documento correspondía a otra persona. Además, no contaba con una resolución que lo designara como suplente.

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El presidente de la Junta Cívica agregó que también se habría constatado que Duré no figuraba en el padrón correspondiente al distrito para ejercer dicha función.

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Asegura que solo iba a entregar la credencial

Por su parte, Lucas Adriano Duré manifestó que se encontraba en el lugar para entregar la credencial a una apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), identificada como Gabriela Mercado**.**

El caso fue comunicado a la agente fiscal electoral Estela Mary Ramírez, quien dispuso la detención preventiva de Duré y su traslado hasta la Comisaría 2ª de Ciudad del Este.