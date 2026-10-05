De diez intendentes de Alto Paraná que buscaban el rekutu, cinco perdieron en las elecciones de ayer

En cinco municipios del décimo departamento, los candidatos que buscaban el rekutu no lograron imponerse en las elecciones municipales 2026 desarrolladas ayer, domingo 4 de octubre. Otros cinco —tres colorados, uno de Yo Creo y un independiente— volverán a la administración comunal.

Una de las derrotas más significativas se registró en Santa Rita, donde Édgar Torres (ANR-Honor Colorado), hermano del gobernador César Torres, buscaba el rekutu. Sin embargo, obtuvo 6.005 votos, frente a los 7.199 conseguidos por Valter Otavio, del movimiento Alianza Santa Rita para Todos.

Resultados de las elecciones municipales 2026: todos los intendentes electos - Política

En Tavapy tampoco hubo rekutu, debido a que Teófilo Báez (ANR-Honor Colorado) obtuvo 2.160 votos y perdió contra Aníbal Fidavel Romero (PLRA), quien captó 2.877 votos.

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En Itakyry, la intención de reelección tampoco prosperó, pues Miguel Soria (ANR-Honor Colorado) obtuvo 4.449 votos, mientras que el ganador fue Gustavo Acosta (Yo Creo), quien representó a Alianza Itakyry y obtuvo 6.086 votos.

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Igualmente, en Mbaracayú no hubo oportunidad para otro periodo de gobierno para Nanci Algarín (ANR-Honor Colorado), quien obtuvo 1.609 votos y perdió frente a Jaime Pavei (PLRA), quien consiguió 2.004 votos.

En Juan E. O’Leary tampoco hubo rekutu, debido a que Everaldo Acosta (ANR-Honor Colorado) obtuvo 3.704 votos, frente a los 4.467 votos conseguidos por Francisco Amarilla.

Los que obtuvieron el rekutu son Rafael Ramírez (ANR-Honor Colorado), de Ñacunday, con 1.756 votos; Fátima Doermer (ANR-Honor Colorado), de Santa Fe del Paraná, con 2.753 votos; y Valdecir Pelizza (ANR-Honor Colorado), de San Cristóbal, quien fue candidato único y obtuvo 3.365 votos.

Mujica de Yo Creo arrasa en Ciudad del Este con casi 50 puntos de ventaja sobre los colorados

También lograron la relección, Daniel Pereira Mujica, de Yo Creo, en Ciudad del Este, quien obtuvo 95.888 votos, y Elvio Coronel, de la Alianza Mallorquina, en Juan León Mallorquín, quien obtuvo 5.265 votos y continuará por un segundo periodo.