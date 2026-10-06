Video: presunto desvío de insumos del Hospital de Hernandarias hacia un laboratorio privado

La investigación se inició tras la viralización de un video en el que una persona muestra tubos, test rápidos y frascos de reactivos médicos y laboratoriales que serían, presuntamente, del Ministerio de Salud y que se encontraban dentro del laboratorio privado. Algunos de los insumos exhibidos incluso estarían vencidos.

Según la denuncia, los insumos habrían sido sustraídos del Hospital Distrital de Hernandarias para ser utilizados en el laboratorio privado, denominado Angielab, propiedad de Angélica Forcado, quien además trabaja en el laboratorio del citado centro asistencial.

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La denuncia también refiere que las muestras tomadas en el laboratorio privado eran procesadas dentro del hospital y que posteriormente los resultados eran entregados a los pacientes privados en el establecimiento propiedad de la funcionaria.

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Además de la denuncia pública realizada mediante la difusión del video en redes sociales, también se presentó una denuncia formal ante la Décima Región Sanitaria. El caso fue remitido a la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud para su derivación a la Fiscalía Anticorrupción, conforme a los datos recabados.

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Igualmente, la encargada del laboratorio del Hospital Distrital de Hernandarias, Alma González, habría comunicado oficialmente la situación tras tomar conocimiento del caso y, posteriormente, habría recibido amenazas.