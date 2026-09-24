PGN 2027: cuestionan a Salud por presunta trama entre el Estado y proveedores de insumos

El debate de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) expuso fuertes acusaciones de legisladores contra empresas que contratan con el Ministerio de Salud Pública (Mspybs). El ministro de Salud, Isaías Fretes evitó asumir como propias esas denuncias, pero prometió controles y sostuvo que su administración trabajará en impedir que los problemas se repitan.

Apuntan a “mafias” en compras y laboratorios

El diputado Hugo Meza centró su intervención en el gasto destinado por el actual Gobierno a medicamentos e insumos. Detalló que en 2023 se asignaron US$ 278 millones; en 2024, US$ 448 millones; en 2025, US$ 479 millones; y en 2026, US$ 508 millones. Para el Presupuesto 2027, señaló que el monto trepó 231%, hasta alcanzar US$ 1.583 millones.

Sin embargo, cuestionó que, pese al aumento de los recursos, una de las quejas constantes de la ciudadanía siga siendo la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos. “Por eso es que acá hay un contubernio entre el sector público que administra esa chequera y los insaciables empresarios”, resaltó.

Habló de una supuesta “mafia de los laboratorios, de las compras, de la trazabilidad” y planteó dos posibilidades: una relación irregular entre funcionarios y empresas o precios elevados a causa de los atrasos del Estado. “O una de dos: o acá hay una mafia o una corrupción entre ambos sectores, o el Estado es tan mal pagador que nos infla el presupuesto”, acotó.

Agregó que es necesario resolver este problema y la ciudadanía ya no tenga que reclamar la falta de insumos en los hospitales del país.

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¿Mejorará el servicio de las plantas de oxígeno?

La senadora Celeste Amarilla puso el foco en las plantas de oxígeno. Señaló que existen 54 unidades y que apenas 30 funcionan. Según relató, consultó de forma directa a un ingeniero y recibió la confirmación de que 24 están fuera de servicio.

Amarilla afirmó que algunas plantas provinieron de donaciones de gobernaciones y cuestionó que parte de esos equipos presenten problemas de construcción o instalación. “O si no, cierren esas 24 y fortalezcan las otras 30”, reclamó la legisladora.

También cuestionó el estado de limpieza de hospitales públicos y pidió al ministro medidas concretas. “Me fui al hospital de Caacupé, no sabe la suciedad que tenía, me hicieron una tomografía porque me rompí 4 costillas, no sabe la suciedad que tenía esa máquina. Yo no conozco un hospital público limpio”, afirmó.

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Reclaman más tecnología y capacitación a médicos

En otro momento, la legisladora también reclamó más tecnología al servicio médico de los ciudadanos.

Sobre este punto, Fretes coincidió en que Paraguay necesita incorporar la cirugía robótica, aunque aclaró que el principal desafío no pasa por la compra de equipos, sino por la formación de los profesionales que deberán utilizarlos.

“El factor más importante es el tiempo que lleva capacitar al personal médico para manejar un robot. Estamos trabajando en unos proyectos para entrenar a ese personal. Los equipos se pueden conseguir de la noche a la mañana, pero no así la capacitación”, resaltó.

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Denuncian planta de G. 21.000 millones en Itauguá

El diputado Adrián “Billy” Vaesken llevó a la sesión un material audiovisual sobre una planta de oxígeno del Hospital Nacional de Itauguá. Según su denuncia, el equipo no funciona pese a que el Estado pagó G. 21.000 millones.

Vaesken sostuvo que una parte del monto se abonó durante una administración anterior y que el saldo se pagó en la gestión de la antecesora de Fretes, la exministra Teresa Barán. También afirmó que funcionarios del hospital presentaron más de 48 notas sobre el caso. “Es practicamente criminal lo que se está dando en el Hospital de Itauguá. Este es lo un caso que indigna no solo a los pacientes”, refirió.

El legislador calificó el caso como una presunta irregularidad grave. “Nosotros ya actuamos en consecuencia y desde aquí ya le pedimos al Ministerio Público para que intervenga y ver quienes se quedaron con esa plata pública que era para que los pacientes reciban oxígeno”, expresó.

Sobre estos cuestionamietos Fretes no entró en una evaluación de la administración anterior. Sobre la ejecución previa, marcó el límite de su responsabilidad: “Lo que yo sí debo de hacer es que esto no ocurra durante esta nueva administración”, acotó.

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Buscan identificar a empresarios que corrompen al Estado

El diputado Yamil Esgaib también dirigió sus cuestionamientos al sector empresarial. Afirmó que la corrupción pública no puede analizarse solo desde el lado de funcionarios y políticos, porque, según su postura, existen empresarios que ofrecen dinero para obtener ventajas. Pidió que, antes del final de la gestión de Fretes, se conozcan nombres de empresarios que participen en actos irregulares.

El ministro respondió con una posición más acotada. Dijo que ya detectó dificultades en la relación con sectores empresariales, pero defendió una relación institucional con la industria farmacéutica bajo reglas claras. “Se puede crecer junto en honestidad y transparencia. Es simplemente no permitir las cosas que no corresponden”, concluyó Fretes.

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