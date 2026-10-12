Crecida del río Paraná obliga a evacuar el puesto de control migratorio en Tres Fronteras

El operativo incluyó el retiro de las pertenencias institucionales de la Dirección Nacional de Migraciones, la Prefectura de Tres Fronteras y la empresa Intercom, con el objetivo de resguardar los bienes ante el avance del agua, que ya inundó el acceso a la balsa y amenaza con alcanzar el puesto de control fronterizo.

Como parte de las medidas de contingencia, el contenedor utilizado para las oficinas de control de entrada y salida fue trasladado aproximadamente un kilómetro del sitio, fuera del sector afectado por la crecida.

La empresa Intercom anunció este lunes la suspensión temporal del servicio de balsa debido al aumento del nivel del río Paraná. Ante la interrupción de la conexión fluvial con Argentina, el puesto de control fronterizo también quedará temporalmente inhabilitado.

La situación mantiene en alerta a los pobladores de los barrios ribereños de esta ciudad, debido al elevado nivel de los ríos Paraná y Monday. Además, la Dirección de Meteorología prevé que las lluvias continúen, al menos, hasta el jueves, lo que podría agravar la situación en las zonas afectadas por la crecida.

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Asimismo, la Central Hidroeléctrica Acaray e Itaipú, además de la presa Yguazú, ubicadas en Alto Paraná, mantienen sus compuertas abiertas.