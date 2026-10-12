Crecida del río Paraná inunda Club de Pesca y suspenden servicio de balsa en Presidente Franco

En la mañana de este lunes, la empresa de transporte fluvial Intercom anunció la suspensión temporal del servicio de balsa que conecta esta ciudad paraguaya con Puerto Iguazú, Argentina, debido a que las condiciones actuales del río no permiten garantizar una navegación segura.

Mientras dure la suspensión del servicio de balsa, quienes deseen viajar en vehículos particulares a Puerto Iguazú deberán hacerlo a través de Brasil, cruzando por el Puente de la Amistad o utilizando el Puente de la Integración, para lo cual deben contar con el documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF).

Según el reporte, el río Paraná alcanzó esta mañana una cota de 115 metros. En ese sentido, las primeras viviendas de los barrios ribereños de Presidente Franco podrían inundarse si el nivel llega a los 122,2 metros, de acuerdo con el boletín hidrológico de Itaipú Binacional.

Bomberos, en alerta para iniciar evacuación

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Presidente Franco activó sus preparativos para responder ante una eventual emergencia. Su presidente, José Velázquez, explicó que en agosto se conformó un comité interinstitucional para coordinar las acciones de prevención y asistencia.

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Velázquez aseguró que los recursos para afrontar la situación fueron previstos con anticipación y que existe comunicación permanente entre las instituciones involucradas.

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El titular de los bomberos dijo que los preparativos comenzaron hace aproximadamente dos meses, con el objetivo de contar con una respuesta organizada ante el avance del agua.

Barrios vulnerables y posible traslado de familias a refugios provisorios

Velázquez mencionó que entre los barrios que podrían inundarse están María Auxiliadora, San Juan, San Roque y el asentamiento del kilómetro 9.

En estas zonas ya se realizó un censo de las familias potencialmente afectadas y también se llevaron adelante trabajos de limpieza de cauces hídricos como parte de las acciones preventivas.